Buna dikkat! İşten çıkamazsınız, tazminat alamazsınız

Cevap: Yeni dönemde kısa çalışma ödeneğinin nasıl uygulanacağı kesin değil. Ancak 3 ayda uygulanan şekilde bir kısa çalışma ödeneği olmayacağı kesin gözüküyor. Daha çok işverene teşvik olarak uygulanacak. İşverenin yıllık izin kullandırmayacağını söylemesi yasal değil. Çalışanların bir kısmını işten çıkarması da kanuna aykırı bur durum. Her iki durumda da işveren yasal davranmamış oluyor.