Buna dikkat! İşten çıkamazsınız, tazminat alamazsınız

Kısa çalışma ödeneği bugünkü şekliyle devam etmeyecek
Soru: Emekliliği hak etmiş, ancak emekli olmayıp çalışan biriyim. Kısa çalışma ödeneğine geçtik. Ödeneğin süresi uzayacakmış. Benim durumumda olanların haketmiş olduğumuz emeklilik aylıkları bu durumdan etkilenecek midir, maaşlarımız düşecek midir? Şengül K.
2
Abone Ol
Cevap: Kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzayıp uzamayacağı kesin değil. Uzasa bile bugünkü gibi bir uygulama olmayacak; kısa çalışma ödeneğinden yararlanılmasında bazı değişiklikler olacak. Bu değişiklikler de işverene destek şeklinde olacak. Bu durumda da emekli aylıkları etkilenmez.
3
Abone Ol
İşveren 4 ay telafi çalışması yaptırabilir
Soru: Koronavirüsten kronik hastalığım sebebiyle 67 gün idari izine çıkarıldım. 1 Haziran’da iş başı yaptım. İşyerim çalışmadığım günleri yıllık izinden sayarak ve fazla çalışarak benden istiyor. Benim durumum nedir? Ahmet D.
4
Abone Ol
Cevap: İdari izinler yıllık izinden düşülemez. Yıllık izin ayrıdır, idari izin ayrıdır. Ancak işveren, idari izinli olduğunuz günler için sizden telafi çalışması isteyebilir. Yeni düzenleme ile telafi çalışmasının süresi de 4 aya çıkarıldı.
5
Abone Ol
İşveren sizden habersiz izne çıkartamaz
Soru: İşverenim 23 Mart’ta kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Diğer 7 günü yıllık izin hakkımdan habersizce kesilmiş. Bu doğru mudur? Eren N.
6
Abone Ol
Cevap: İşveren, size haber vermeden ve yazılı başvurunuz olmadan ve işveren ile ortaklaşa mutabakata varmadan sizi yıllık izne çıkartamaz, çalışmadığınız günleri yıllık izinden düşemez. Eğer işyeri tamamen faaliyetini durdurmuşsa kısa çalışma ödeneği alırsınız. Çalışmayı azaltmışsa, çalıştığınız günlerin ücretini ödemek durumunda. Bu günlerde izne de çıkarsa ücretinizi ödemek zorunda.
7
Abone Ol
47 yaşında emekli olabiliyorsunuz
Soru: 15.09.1990 SGK girişliyim. 90 ve öncesi 48 yaşta emekliliğe hak kazanır diye biliyordum. E-devletten ne zaman emekli olabilirim diye sorgulatınca 47 yaş olarak çıkıyor. SGK’nın sitesine sorgulattığımda 52 yaş çıkıyor. Hangi bilgi doğru, ben ne zaman emekli olabiliyorum? Emel G.
8
Abone Ol
Cevap: SSK’lı kadın çalışanların, 24.05.1990-23.05.1991 arasında ilk işe girişi olanların, 20 yıllık sigorta süresini tamamlayıp, 5.450 gün prim ödemeleri halinde 47 yaşını doldurduklarında emekli olabiliyorlar. SGK’da farklı bir tarih çıkmasının prim gün sayısının yeterli olmaması ya da çalıştığınız işyerlerinin sigortayı yapmaması gibi nedenleri olabilir. Hizmet dökümünüzle SGK’ya başvurmanız gerekiyor.
9
Abone Ol
İşten çıkamazsınız, kıdeminizi alamazsınız
Soru: 07.08.1981 doğumluyum. İlk işe girişim 01.07.1997, 5.659 prim günüm var, 3600 gün 15 yıl şartlarını tamamlamış olduğumdan kıdem tazminatı almak için SGK’dan yazı alıp işverene vermek istiyorum. Fakat korona nedeniyle işçi çıkarmanın yasak olduğu bugünlerde bunu yaparak çıkışımı isteyebilir miyim, tazminat konusunda zarara uğramak istemiyorum? Rukiye Ö.
10
Abone Ol
Cevap: Henüz emekliliği haketmemişsiniz ve emeklilik yaşına kadar daha çok süreniz var. Dolayısıyla emekli olup, işyerinizden ayrılma hakkınız bulunmuyor. Bu durumda da kıdem tazminatını işverenden alma hakkınız olmuyor. Bu süreçte işten ayrılma hakkınız da bulunmuyor. İşten çıkışınızı isteyemezsiniz.
11
Abone Ol
İşten çıkarma yasağı devam ediyor
Soru: Şirketim yeni uzatılan kısa çalışma ödeneğinden yararlanmak istiyor ve çalışanların bir kısmını bu süreçte çalıştırmayacağını belirtiyor. Gerinde kalan çalışanların da bu 3 aylık süreçte yıllık izin kullanamayacağını belirtiyor. Yapabileceğimiz hukuki bir durum var mı?
12
Abone Ol
Cevap: Yeni dönemde kısa çalışma ödeneğinin nasıl uygulanacağı kesin değil. Ancak 3 ayda uygulanan şekilde bir kısa çalışma ödeneği olmayacağı kesin gözüküyor. Daha çok işverene teşvik olarak uygulanacak. İşverenin yıllık izin kullandırmayacağını söylemesi yasal değil. Çalışanların bir kısmını işten çıkarması da kanuna aykırı bur durum. Her iki durumda da işveren yasal davranmamış oluyor.
13
Abone Ol
İşveren ücretsiz izne çıkartabilir
Soru: Çalıştığım şirket kronik rahatsızlığından dolayı üç aylığına kısa çalışma ödeneğine başvurdu. Kısa çalışma ödeneğinin süresi 23 Haziran’da doluyor, eylüle kadar uzatıldığı konuşuluyor. Şirket benim adıma yeniden kısa çalışma ödeneğine başvuru yapabilir mi, yoksa benim çalışmamı riskli görüp başka bir yola başvurabilir mi?
14
Abone Ol
Cevap: Yöne dönemde kısa çalışma ödeneğinin şekli henüz netleşmedi. Eğer bugünkü haliyle uygulama devam ederse işvereniniz sizin için başvurabilir. Ayrıca işverenin sizi ücretsiz izne çıkarma hakkı da bulunuyor.