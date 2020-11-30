Bülent Ersoy "Kürklerimi bağışlayacağım" demişti... ÇYDD'den cevap geldi

Twitter’da ne dediler “Bülent Ersoy, hayvanın kafasının da olduğu bir kürk tercih etmiş. Bu hayvanların günahı satan, alan ve izin verenlerin boynuna.”

“Hayat, Bülent Ersoy’un gerçek kürk bakarken ‘Asgari ücretlilere üzülüyorum’ demesi kadar saçma bazen.”

“Bülent Ersoy’un sesi cidden çok iyi, şarkılarını da severim ama gerçek kürk alması korkunç. Şu hayvanları bir rahat bırakamadınız.”

“Bülent Ersoy 150 bin liraya kürk alıyor, ben 500 liralık kredi kartı borcumun asgari ödemesini 2 aydır yapamıyorum.”

“Bülent Ersoy’a bir şey olsa kürk satışları yarı yarıya düşer, tilkilerin nesli bir anda artış gösterir.”

