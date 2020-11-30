Bülent Ersoy "Kürklerimi bağışlayacağım" demişti... ÇYDD'den cevap geldi
Ünlü sanatçı Bülent Ersoy, geçtiğimiz çarşamba günü Nişantaşı’ndaki bir mağazadan her biri 40 bin lira değerinde iki adet kar tilkisi kürkü satın almıştı. Üzerinde tilki kafaları bulunan kürkler, sosyal medyada büyük tepki çekti. Sanatçı, “Kürklerimin hepsini Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı’na vereceğim” dese de eleştiri oklarından kaçamadı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ise bir açıklama yaparak "Bu bağışın kabul edilmesi söz konusu değildir" dedi.
Mağazadayken “Hayvanseverler size çok kızacak” diyen muhabirlere “Ben alıştım artık” diye karşılık veren Bülent Ersoy, sosyal medyada yapılan eleştiriler için de şöyle dedi:
2.5 MİLYONLUK KÜRK
“İlk kez bir vakfa; Türkan Saylan’ın vakfına bağış yapıyorum.Kürklerimin hepsini Türkan Saylan hanımın derneğine vereceğim. Bir gece düzenleteceğim, ben de gideceğim oraya. Açık artırmayla satsınlar. Epeyce yüklü bir miktar toplanır.”
Öte yandan Bülent Ersoy’un 22 kürkünün bulunduğu, hepsinin toplam değerinin 2.5 milyon lira olduğu öğrenildi.
BU BAĞIŞI KABUL EDEMEYİZ
Bu sözlerin ardından Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden bir açıklama yapıldı "Bu bağışın kabul edilmesi söz konusu değildir""
KAMUOYUNUN DİKKATİNE!
Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Atatürk ilke ve devrimleri ışığında çağdaş eğitim yoluyla çağdaş toplumlar seviyesine ulaşmayı hedefleyen öncü ve örnek bir sivil toplum örgütüdürÇYDD, tüzüğü gereği doğa, çevre ve canlı haklarına saygılı olmayı ilke edinmiştir, efsane Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan SAYLAN'ın “Hayvanlar ve Çocuklar” adlı kitabı ile can dostları olan köpeği ve kedilerine duyduğu sevgi derneğimizin hayvan haklarına verdiği önemin önemli sembollerindendir.
Bu nedenlerle, basına yansıdığı üzere, derneğimize hayvanların yaşam hakları ihlal edilerek ekonomik değere dönüştürülmesiyle elde edilen ayni ürünler ve bunların bedelleri üzerinden yapılacak bir bağışı tüzük çalışma ilkelerimiz ve kurumsal değerlerimiz adına kabul etmemiz söz konusu değildir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.
Twitter’da ne dediler
“Bülent Ersoy, hayvanın kafasının da olduğu bir kürk tercih etmiş. Bu hayvanların günahı satan, alan ve izin verenlerin boynuna.”
“Hayat, Bülent Ersoy’un gerçek kürk bakarken ‘Asgari ücretlilere üzülüyorum’ demesi kadar saçma bazen.”
“Bülent Ersoy’un sesi cidden çok iyi, şarkılarını da severim ama gerçek kürk alması korkunç. Şu hayvanları bir rahat bırakamadınız.”
“Bülent Ersoy 150 bin liraya kürk alıyor, ben 500 liralık kredi kartı borcumun asgari ödemesini 2 aydır yapamıyorum.”
“Bülent Ersoy’a bir şey olsa kürk satışları yarı yarıya düşer, tilkilerin nesli bir anda artış gösterir.”
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