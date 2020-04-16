Sedef Avcı oğlu Can'ı tıraş etti: Bu da geçecek oğlum!

Saçları konusunda çok titiz olduğunu söyleyen Emre Aydın, başta korksa da sonuçtan memnun kaldı: “Aslında çok korkarak oturdum koltuğa ama çok memnun kalktım. Eda bu zamana kadar en beğendiğim kesimlerden birini yaptı. Sanırım ekipmanlarımızı alarak ara makas bile atmaya başlayacağız.”