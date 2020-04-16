Sedef Avcı oğlu Can'ı tıraş etti: Bu da geçecek oğlum!
Corona Virüsü salgını sonrası kendilerini karantinaya alan ünlü isimler kişisel bakımlarını da ihmal etmiyor. Bu zor günleri evinde geçiren televizyon yıldızlarının tıraşını da aile yakınları yapıyor. İşte ünlü isimlerin yeni imajları...
Sedef Avcı eşi Kıvanç Kasabalı ve oğulları Can karantina günlerini eğlenceli hale dönüştürmeyi başardı. Uzun zamandır evde vakit geçiren mutlu aile çeşitli aktivitelerle bu zor günleri atlatmaya çalışıyor.
Çalıştıkları dönemlerin dışında kameralardan uzak bir hayat süren Kasabalı Ailesi; evde yemek, spor ve boyama çalışmalarıyla zaman geçiriyor. En son oğlu Can'ı kendi imkanlarıyla tıraş eden Sedef Avcı paylaştığı bu fotoğrafın altına, 'Neyin kafasını yaşıyoruz acaba... Bugünler de geçecek oğlum...' mesajını düştü. Can'ın yeni imajına beğeni yağdı.
AYŞECAN TATARİ - EDİP TEPELİ
'Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Ayşecan Tatari, 2017 yılında meslektaşı Edip Tepeli ile nikah masasına oturmuştu.
Corona virüs nedeniyle berberler kapalı olunca Edip Tepeli, eşinden yardım istedi..
EMRE AYDIN
Korona yüzünden 1 aydır berbere gidemeyen Emre Aydın, çözümü saçlarını eşi Eda Köksal Aydın’a emanet etmekte buldu.
SELEN GÖRGÜZEL
Eşi Hamdi Alkan'ı traş eden Selen Görgüzel, o anları sosyal medya hesabından paylaşıp "Selen güzellik salonu...Selen Restauran...Selen Kafe... Selen Sinema salonu...Selen Fitness...Selen Tv...Selen Butik...Selen Spa...Selen Tiyatro e daha bir sürü şey... Hayat gerçekten #evesığarmış yeter ki işte" notunu düştü.
NESLİŞAH ALKOÇLAR
Corona virüs salgını sonrası karantinaya giren Engin Altan Düzyatan ve ailesi dışarıyla bağlantıyı kesti.
Market ihtiyaçları dışında sokağa çıkmayan ünlü çift bütün zamanını çocuklarıyla geçiriyor. Oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın saçları uzayınca Neslişah Alkoçlar eşinin saçını kesti.
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O anların videosunu paylaşan Alkoçlar altına, 'Gün: 26 ve bizim evde durumlar böyle! Altan saçlarından memnun, çocuklara güzel bir anı oldu! Bu zor zamanlar da ufak mutluluklar, anlar yaratabilmek ne kadar değerli... İyi günde kötü günde karantinada!' mesajını yazdı.
Uzun süredir evden dışarı adım atmayan aile bireyleri kişisel bakımlarından da geri kalmıyor. Berberlerin kapalı olması nedeniyle saçları uzayan Can Aslantuğ'u babası Mehmet Aslantuğ tıraş etti. Arzum Onan tıraş sonrası oğluyla çekildiği bu fotoğrafı 'Baba tıraşından sonra gururlu anne pozu' notuyla paylaştı.
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Oğlunun saçlarını banyoda kesen İzzet Yıdızhan, "Korana virüsü sonrası kendi işimizi kendimiz görmek zorundayız. Lütfen sabırlı olalım. Bu günlerde geçecek" dedi.
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Sadettin Saran anne ve babasının saçını tıraş etti. İş adamı o anların görüntüsünü, 'Aile berberiniz Sadettin Saran' notuyla paylaştı. Kısa sürede büyük ilgi gören görüntü binlerce beğeni aldı.
Arto'yu tıraş edip eve aldılar!
Amerika-Türkiye arasında mekik dokuyan Arto, koronavirüs salgını sonrası Türkiye’ye İngiltere ve Polonya aktarmalı gelmişti. Arto “Türkiye’ye gelirken 3 ülke dolaştım. Haklı olarak ev sahipleri de korktu. Arkadaşlarım beni evlerine almadan önce ateşimi ölçtü. Ardından da beni tıraş edip evlerine aldılar” dedi.
Arkadaşlarının haklı olduğunu belirten şarkıcı, 14 gün evden çıkmadığını ve sağlıklı olduğunu söyledi: “Ben olsam, ben de korkardım. Memleketimdeyim huzurluyum.”
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