Ünlü şarkıcı maskeyle güneşlendi

Britney Spears, bir süredir babasıyla yaşadığı hukuksal süreçle gündemdeydi. Spears, çalkantılı bir dönemden geçtiği sırada velayeti ve tüm finansal gelirlerinin idaresi babasına verilmişti. Şarkıcı şimdi bu velayetin menajerine geçmesi için çaba harcıyor.