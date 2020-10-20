Ünlü şarkıcı maskeyle güneşlendi

Son dönemde yine eskisi gibi magazin gündeminin ilk sıralarında yer alan ünlü şarkıcı, önceki gün 'bikini üstü maske'yle güneşlendi.
Backgrid USA
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Ünlü şarkıcı ne plajda yürüyüş yaparken ne de güneşlenirken maskesini çıkardı.
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Britney Spears, önceki gün Malibu'da plajda görüntülendi. Yanında sevimli köpeğiyle deniz kenarına giden Spears önce bir süre yürüyüş yaptı. Sonra da kumların üzerine uzanıp güneşlendi.
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38 yaşındaki Spear, plaja giderken bikinisinin üzerine bir şort giydi. Kıyafetini de rahat terliklerle tamamladı.
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Kumsalda bir süre yürüyüş yapan Spears'a köpeği de eşlik etti.
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Spears sonra da kumların üzerine uzanıp bir süre jimnastik yaptı ardından da güneşlendi.
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Fakat ünlü şarkıcı plajda kaldığı süre içinde koronavirüs önlemi olarak kullandığı maskeyi hiç çıkarmadı.
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Britney Spears'ın sıcak havaya ve güneşin altında saatler geçirmesine rağmen maskesini çıkarmaması da hayranlarından tam not aldı.
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Britney Spears, bir süredir babasıyla yaşadığı hukuksal süreçle gündemdeydi. Spears, çalkantılı bir dönemden geçtiği sırada velayeti ve tüm finansal gelirlerinin idaresi babasına verilmişti. Şarkıcı şimdi bu velayetin menajerine geçmesi için çaba harcıyor.