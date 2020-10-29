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Hürriyet
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Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 09:19 | 

Hızlı başladı, çabuk bitti

Geçtiğimiz yaz aylarının en çok konuşulan aşkı kısa sürdü.

Instagram, Backgrid USA, Mega News Agency

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1AŞK BİTTİ
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AŞK BİTTİ

 Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra adı çok sayıda kişiyle aşk söylentilerine karışan Brad Pitt'in Polonya asıllı Alman model Nicole Poturalski ile birlikte olduğu ortaya çıkmıştı 

2KOCASINA GERİ DÖNDÜ
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KOCASINA GERİ DÖNDÜ

Geçtiğimiz ağustos ayında Fransa'da birlikte görülen çiftin yollarını kesin olarak ayırdığı ileri sürüldü. Pitt ile Poturalski, yaz aylarının bir bölümünü ünlü oyuncunun eski eşi Angelina Jolie ile birlikte satın aldığı Fransa'daki Miraval Şatosu'nda geçirdiği iddia edilmişti.

3BAŞ BAŞA GÖRÜNTÜLENDİLER
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BAŞ BAŞA GÖRÜNTÜLENDİLER

27 yaşındaki Poturalski'nin, geçtiğimiz cumartesi günü, resmi olarak evli olduğu Alman restoran sahibi kocası Roland Mary ile birlikte görülmesi de bu ayrılığın kanıtı olarak gösterildi. "Açık evlilik" sürdürdükleri konuşulan Poturalski ile Mary, 68 yaşındaki iş insanının sahibi olduğu Berlin'deki ünlü restoranda baş başa yemek yerken görüntülendi. Çiftin bir erkek çocuğu bulunuyor.

4CİDDİ BİR İLİŞKİ DEĞİLDİ
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CİDDİ BİR İLİŞKİ DEĞİLDİ

Page Six, 56 yaşındaki Brad Pitt ile Niloce Poturalski'nin kısa bir süre önce kesin olarak ayrıldığını ileri sürdü. Ortaya atılan iddialara göre Pitt ile Poturalski'nin ilişkisi de çok ciddi değildi. 

5ADINI BÜTÜN DÜNYA DUYDU
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ADINI BÜTÜN DÜNYA DUYDU

Adını henüz ülkesi Almanya dışında duyurmamış olan Nicole Poturalski'yi ise bu romantik iddialar sayesinde bütün dünya tanıdı. İşte Nicole Poturalksi ile Brad Pitt'in kısa süren aşkının tarihçesi...

6HER İKİ SÖYLENTİ DE GERÇEK ÇIKMADI
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HER İKİ SÖYLENTİ DE GERÇEK ÇIKMADI

Brad Pitt'in adı bir ara oyuncu Alia Shawkat ile anıldı. Bu söylentiler, her ikisi tarafından da yalanlandı. Geçen yıl ödül töreninde samimiyetleri dikkat çeken Pitt ile eski eşi Jennifer Aniston'ın tekrar bir araya geleceği de ileri sürüldü. Ama bu da sadece bir söylenti olarak kaldı.

7HERKES ONU MERAK EDİYOR
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HERKES ONU MERAK EDİYOR

Brad Pitt ise bir süredir genç model Nicole Poturalski ile birlikte. 27 yaşındaki bir çocuk annesi Poturalski de Hollywood'un en gözde bekarının kalbini çalan kişi olarak tüm dünyanın meraklı bakışlarını üzerinde topladı.

8KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ
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KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ülkesinde kariyer basamaklarını hızla tırmanan Nicole ya da yakınlarının çağırdığı adıyla Nico Poturalski'nin hayatı ise kelimenin tam anlamıyla bir peri masalı gibi.

9MADENCİ KASABASINDA BÜYÜDÜ
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MADENCİ KASABASINDA BÜYÜDÜ

Uzun boyu ve gösterişli yüz hatları nedeniyle çocukluğundan bu yana dikkat çeken Poturalski, Almanya'nın Dusseldorf kenti yakınlarındaki eski bir kömür madeni kasabası olan Bergkamen de büyüdü.

10MADDİ SIKINTI İÇİNDE BÜYÜDÜ
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MADDİ SIKINTI İÇİNDE BÜYÜDÜ

Nico Poturalski'nin annesi Agnieszka ve babası Janus, o ve kız kardeşi henüz küçük birer çocukken ayrıldılar. Poturalski, annesi ve kız kardeşiyle iki odalı bir apartman dairesinde yaşadılar uzun süre. Bu üç kişilik aile, maddi olarak zorluklar yaşıyordu. Yardım elini ise yine aynı apartman bloğunda yaşayan teyzesi uzattı.

11BABASIYLA İYİ İLİŞKİLER KURDU
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BABASIYLA İYİ İLİŞKİLER KURDU

Annesinden boşandıktan sonra onlarla yaşamasa da Poturalski babası, baba tarafından dedesi ve babaannesiyle arasını hep sıcak tuttu. 

12DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ
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DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

19 yaşına kadar o küçük madenci kasabasında yaşayan Poturalski, çocukluğundan bu yana fiziksel olarak dikkat çeken bir görüntüye sahipti.

13ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ DEĞİŞMEDİ
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ÇOCUKLUĞUNDAN BERİ DEĞİŞMEDİ

Bir arkadaşının İngiliz Daily Mail gazetesine anlattığına göre genç model küçüklüğünden bu yana fiziksel olarak değişmedi. Arkadaşına göre Poturalski "küçüklüğünden beri aynı atletik bedene ve dolgun dudaklara sahipti."

14KÜÇÜKKEN AKLINA KOYMUŞTU
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KÜÇÜKKEN AKLINA KOYMUŞTU

Yine o dönemdeki arkadaşlarının anlattığına göre Nico Poturalski, henüz 8 yaşındayken bir model olmayı aklına koymuştu. Bütün arkadaşları oyun oynarken Poturalski, yere bir çizgi çizip orada modeller gibi yürümeye çalışırdı.

1513 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ
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13 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Zaten 13 yaşındayken de bu hayalini gerçeğe dönüştürecek olaylar zincirinin ilk halkası geldi. Ailesiyle birlikte gittikleri bir Disneyland gezisinde bir yetenek avcısı tarafından keşfedildi. Ondan sonra da modellik yapmaya başladı.

1619 YAŞINDA BERLİNE TAŞINDI
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19 YAŞINDA BERLİN'E TAŞINDI

 Yeni kariyerine rağmen Poturalski, 19 yaşına kadar doğduğu madenci kasabasında yaşadı. Fakat o dönemde moda kariyerini daha ciddiyetle ele almak için Berlin'e taşındı.

1740 YAŞ BÜYÜK AŞKIYLA EVLENDİ
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40 YAŞ BÜYÜK AŞKIYLA EVLENDİ

O dönemde de kentin önemli kafe- restoranlarından birinin sahibi olan, kendisinden 40 yaş büyük Roland Mary ile ilişkiye başladı. Bild gazetesinin ileri sürdüğüne göre ikili bir süre evli kaldı. Bu evlilikten de Emil adında bir erkek çocukları dünyaya geldi. 

18O RESTORANA GİDERLERDİ
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O RESTORANA GİDERLERDİ

Bu arada işin ilginci Berlin yıllarında Nico Poturalski ile Brad Pitt'in yollarının, kocasının kafesinde kesişmesi. Yönetmenliğini Quentin Tarantino'nun üstlendiği Inglorious Bastards filminin çekimleri Berlin'de yapıldı.

19O DÖNEM POTURALSKI EVLİYDİ
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O DÖNEM POTURALSKI EVLİYDİ

2009 yılındaki bu çekimler sırasında Pitt ile Tarantino sık sık Poturalski'nin o dönemdeki kocasının sahibi olduğu bu kafeye gidip vakit geçirirlerdi.

20HERKESTEN GİZLEDİLER
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HERKESTEN GİZLEDİLER

Pitt ile Poturalski'nin ilişkisi o dönemde başlamadı. İddialara göre yıllar sonra ikisini arkadaşları tanıştırdı. Romantik bir ilişkiye başladıktan sonra da bunu en yakın arkadaşlarından bile gizlemeyi tercih ettiler.

21GİZLİ BULUŞMA
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GİZLİ BULUŞMA

Çift, önceki gün Fransa'nın başkenti Paris'teki Paris Charles de Gaulle Havaalanı'nda buluştu. Pitt, Los Angeles'tan Poturalski de Berlin'den oraya gitti. Daha sonra da birlikte Le Castellet Havaalanı'ndan özel bir uçakla Pitt'in Miraval Şatosu'na gitmek üzere yola çıktı.

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