Brad Pitt ile Jennifer Aniston yıllar bir projede bir araya geldi
Yıllar önce ayrılmalarına rağmen hala kamuoyunun gözünde isimleri birlikte anılan eski çift Jennifer Aniston ile Brad Pitt uzun zaman sonra "aynı masanın farklı uçlarında" bir araya geldi.
Splash News, Backgrid USA
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
ÖZEL HAYATLARINDA BİR ARAYA GELMEDİLER AMA...
Geçen yıl bir ödül gecesinde karşılaşan ve sıcak görüntüler sergileyen Pitt ile Aniston'ın yeniden bir araya geleceği iddiaları ortaya atılmıştı. Her ne kadar özel hayatlarında bu gerçekleşmese de eski çift, meslek gereği bir araya geldi.
2
Abone Ol
OKUMA ETKİNLİĞİ
Brad Pitt ve Jennifer Aniston, bir yardım kuruluşu için düzenlenen Fast Times at Ridgemont High (Ridgemont Lisesinde Hızlı Günler) adlı film okuma etkinliğinde buluştu.
3
Abone Ol
ÜNLÜ OYUNCULAR KATILDI
Bu buluşmada aralarında Morgan Freeman, Matthew McConaughey, Shia LaBeouf, Julia Roberts, Jimmy Kimmel, John Legend, Ray Liotta ve Sean Penn’in de bulunduğu çok sayıda ünlü de görev aldı.
4
Abone Ol
ONLINE ETKİNLİK
Aktör Sean Penn'in 2020 yılında meydana gelen Haiti depreminden etkilenenler için kurduğu CORE yararına düzenlenen bu buluşmaya tüm ünlüler kendi evlerinden ve online olarak katıldı.
5
Abone Ol
HAYRANLARI HEYECANLANDI
Eski çiftin meslek gereği ve uzaktan da olsa bir araya gelmesi de hayranlarını heyecanlandırdı.
6
Abone Ol
Brad Pitt ile Jennifer Aniston, 2000 yılında evlendi. Ancak çiftin evliliği 2005 yılında bitti. Bunun nedeni de Brad Pitt'in, Bay ve Bayan Smith filmindeki rol arkadaşı Angelina Jolie ile aşk yaşamasıydı.
7
Abone Ol
BEŞ YILLIK EVLİLİK
Bu olayın ardından Jennifer Aniston çok uzun süre aldatılan kadınlar için bir simge haline geldi. Brad Pitt ile Angelina Jolie uzun bir birliktelik ve altı çocuğun ardından evlendiler. Ama bu evlilik kısa sürdü, çift boşandı.
8
Abone Ol
PITT YENİ AŞKA YELKEN AÇTI
Jennifer Aniston ise Justin Theroux ile evlendi ancak onun evliliği de kısa ömürlü oldu. Aniston'ın hayatında şu sıralar bilinen kimse yok. Brad Pitt'in adı ise bir süredir Alman model Nicole Poturalski ile anılıyor.