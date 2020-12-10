Brad Pitt, Angelina Jolie uğruna ölümden dönmüş

Jolie ve Pitt, ilişkilerinin ilk döneminde birbirlerini biraz daha tanıyabilmek için birlikte Etiyopya ve Doğu Afrika'yı kapsayan bir geziye gitti. Bu sırada Etiyopyalı evlatlık kızları Zahara'yla ilgili resmi işlemleri de tamamladılar. Fakat bu geziden döndükten sonra Pitt'in sağlığı bozuldu. Grip belirtileri gösteren aktörün aslında daha ciddi bir sorunu olduğu ortaya çıktı. Büyük olasılıkla bu gezi sırasında virütik menenjit bulaymıştı Pitt'e. Bir süre hastanede tedavi gören Pitt, hayranlarını endişelendirse de sonunda sağlığına kavuştu.Fakat, eğer gerekli tedaviyi göremeseydi, ölümcül olabilir ya da ciddi kalıcı hasarlar bırakabilirdi.