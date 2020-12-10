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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 11:45 | 

Brad Pitt, Angelina Jolie uğruna ölümden dönmüş

Gösteri dünyasının ünlüleri de bazen ölümün kıyısına kadar gelip geri dönüyor.

Backgrid USA, Backgrid UK, Splash News

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1ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜLER
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ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜLER

Hangi ünlünün kaza yapan aracında sıkışıp benzin sızıntısıyla havaya uçmaktan başka bir ünlü tarafından kurtarıldığını biliyor musunuz? Peki ya hangi ünlü grip yüzünden tedaviye alınıp antibiyotik alerjisi nedeniyle ölümün kıyısına kadar geldi. İşte ölümden dönen ünlüler ve başlarına gelenler.

2AŞKI UĞRUNA CİDDİ ŞEKİLDE HASTALANDI
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AŞKI UĞRUNA CİDDİ ŞEKİLDE HASTALANDI

Şimdi yollarını ayırmış olsalar bile Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin birlikte geçirdikleri yılların bedeli epey ağır oldu. Başlangıçta bu bedeli en çok ödeyen ise Brad Pitt idi.  Pitt, Angelina Jolie ile birlikte olmak için o dönemde evli olduğu Jennifer Aniston'dan ayrıldı. Ama Angelina Jolie aşkı uğruna neredeyse hayatını kaybediyordu. Neyse ki gördüğü tedaviler onu tekrar hayata döndürdü.

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Brad Pitt ile Angelina Jolie, birlikte kamera karşısına geçip bir çifti canlandırdıkları Mr and Mrs Smith (Bay ve Sayan Smith) filminin çekimlerinde birbirlerine aşık oldular. Sonrasında Pitt, eşinden boşandı ve Jolie ile birlikte olmaya başladı. Uzun bir süre sonra da evlendiler.  Fakat, bir zamanlar Brangelina olarak anılan çiftin evliliğini, altı çocukları da kurtaramadı ve boşandılar. Peki ya Brad Pitt'in, ilişkinin başlangıcında Jolie uğruna ölümden döndüğünü hatırlıyor musunuz?

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 Jolie ve Pitt, ilişkilerinin ilk döneminde birbirlerini biraz daha tanıyabilmek için birlikte Etiyopya ve Doğu Afrika'yı kapsayan bir geziye gitti. Bu sırada Etiyopyalı evlatlık kızları Zahara'yla ilgili resmi işlemleri de tamamladılar. Fakat bu geziden döndükten sonra Pitt'in sağlığı bozuldu. Grip belirtileri gösteren aktörün aslında daha ciddi bir sorunu olduğu ortaya çıktı. Büyük olasılıkla bu gezi sırasında virütik menenjit bulaymıştı Pitt'e. Bir süre hastanede tedavi gören Pitt, hayranlarını endişelendirse de sonunda sağlığına kavuştu.Fakat, eğer gerekli tedaviyi göremeseydi, ölümcül olabilir ya da ciddi kalıcı hasarlar bırakabilirdi.

5ÜNLÜ YÖNETMEN OLMASAYDI HAVAYA UÇACAKTI
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ÜNLÜ YÖNETMEN OLMASAYDI HAVAYA UÇACAKTI

Ölümün soğuk nefesini ensesinde hisseden ünlülerden biri de Joaquin Phoenix idi. Her ne kadar olay anında olup bitenin tam farkında olmasa da eğer ünlü yönetmen atik davranmasıydı, belki o da kardeşi River Phoenix gibi genç yaşta hayata veda edecekti.

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Phoenix, bir dönem alkol bağımlılığı ile mücadeye ediyordu. Tam da bunun için tedaviye başlamadan önce bir trafik kazası geçirdi. Aracın içinde sıkıştı ve aracın benzini sızmaya başladı. O anda bir sigara yakmak istedi Joaquin Phoenix. Bunu gören Alman yönetmen Werner Herzog, aracın camlarından birini kırarak aktörün sigaraya yakmasını ve büyük olasılıkla araçla birliket havaya uçmasını engelledi.

7FELAKETTEN CANLI ÇIKTI
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FELAKETTEN CANLI ÇIKTI

Çek süper model Petra Nemcova da Güneydoğu Asya'yı vuran deprem ve tsunami sırasında ölümden dönmüştü. Bu felakette sevgilisi dev dalgalara kapılıp hayatını kaybetmişti.

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Kasığından aldığı yaralar yüzünden üç hafta hastanede yatan Petra Nemcova, uzun bir sürecin ardından sağlığına kavuştu. 

9BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ
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BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

  Sharon Stone de bir dönem anevrizma geçirip iki yıl oyunculuğa ara vermişti. Sharon Stone, 2001 yılında da günler süren ağır baş ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Yapılan tetkiklerde Sharon Stone'un beyin kanaması geçirdiği anlaşılmıştı. 

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Stone daha önce de yıldırım çarpması sonucu ölümün kıyısından döndüğünü anlatmıştı.

11ANTİBİYOTİK ALERJİSİ HAYATINI RİSKE ATTI
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ANTİBİYOTİK ALERJİSİ HAYATINI RİSKE ATTI

Oyuncu Jane Seymour da bir film çekimi sırasında ölümden döndü. Seymour, Dr Quinn adlı filmin çekimleri sırasında gribe yakalandı. İşin ilginci antibiyotik alerjisi vardı yıldızın.

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Fakat bunu bilmeyen hemşire oyuncuya antibiyotik enjekte edince anaflaktik şoka girdi ve ölümün kıyısından döndü. Yapılan tedavilerle de sağlığına kavuştu.

13ENFEKSİYON KANINA KARIŞMAK ÜZEREYDİ
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ENFEKSİYON KANINA KARIŞMAK ÜZEREYDİ

 Son dönemde film çekimi sırasında koronavirüse yakalandığı haberleriyle gündeme gelen Tom Hanks de kendisine ödül kazandıran bir filmin çekimleri sırasında ölümden döndü. 

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Tom Hanks, Castaway filminin çekimleri sırasında ayaklarından enfeksiyon kaptı. Herhangi bir rahatsızlık hissetmeyen Hanks, başka bir sebeple doktora gitti ve yapılan tetkiklerde enfeksiyonun kara karışmak üzere olduğu belirlendi. Hemen tedaviye alındı ve sağlığına kavuştu.

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