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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 17 Haziran 2020 - 13:28,

Bırak güneş içeri girsin

İlk bebeğine hamile olan ünlü şarkıcıdan hayranlarını heyecanlandıran paylaşım.

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Geçtiğimiz mart ayında, nişanlısı Orlando Bloom ile bir bebek beklediklerini açıklayan ünlü şarkıcı Katy Perry, şimdi de hayranlarını heyecanlandırdı.

Instagram 

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35 yaşındaki Perry, çölde çekilen iki tane fotoğrafını paylaştı.

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 Çölde çekilen bu pozlarda Perry " Eğer bir mesafe istiyorsamBu deriden sıyrılmalıyımEğer mesafeyi istiyorsamGüneşin içeri girmesine izin vermeliyimYabani otları temizlemeli ve öngörüme odaklanmalıyım" dizelerini yazdı.

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Birçok takipçisi Perry'nin paylaşımına beğeni yağdırırken, bu dizelerin de yeni şarkısının bir tanıtımı olduğu yorumları yapıldı.

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