Bırak güneş içeri girsin

İlk bebeğine hamile olan ünlü şarkıcıdan hayranlarını heyecanlandıran paylaşım.
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Geçtiğimiz mart ayında, nişanlısı Orlando Bloom ile bir bebek beklediklerini açıklayan ünlü şarkıcı Katy Perry, şimdi de hayranlarını heyecanlandırdı.
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35 yaşındaki Perry, çölde çekilen iki tane fotoğrafını paylaştı.
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Çölde çekilen bu pozlarda Perry " Eğer bir mesafe istiyorsamBu deriden sıyrılmalıyımEğer mesafeyi istiyorsamGüneşin içeri girmesine izin vermeliyimYabani otları temizlemeli ve öngörüme odaklanmalıyım" dizelerini yazdı.
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Birçok takipçisi Perry'nin paylaşımına beğeni yağdırırken, bu dizelerin de yeni şarkısının bir tanıtımı olduğu yorumları yapıldı.