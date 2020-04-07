Bir zamanlar yeşil sahalarda fırtınaydı: Şimdi mutfaktan çıkamıyor
Deyim yerindeyse tüm dünya karantina altında... İşlerine gitmek zorunda olanlar hariç milyonlarca kişi evlerinde aileleriyle birlikte vakit geçiriyor. Bunun daha ne kadar süreceği de şimdilik belli değil. Coronavirüs karantinası bu insanların hayatlarını da değiştirdi.
BACKGRID UK
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
MUTFAK HÜNERLERİ
Ünlü ya da ünsüz milyonlarca kişi evde oturmaktan sıkılınca da soluğu mutfakta alıyor. Kimi zaten yemek pişirmeyi seven kimi de bu süreçte aşçılığa merak saranlar mutfaktaki hünerlerini de sosyal medya sayfalarından takipçileriyle paylaşıyor. Bunlardan biri de bir dönemin ünlü futbolcularından David Beckham.
2
YEMEK PİŞİRMEK HOBİSİ
44 yaşındaki Beckham, karantina sürecinde vaktinin çoğunu mutfakta geçiriyor. Aslına bakılırsa David Beckham eskiden beri mutfakta hünerlerini sergilemeye meraklı.
3
ANA YEMEKTEN TATLIYA
Instagram sayfasında sık sık yemek pişirirken çekilen fotoğraf ve videolarını paylaşıyor Beckham. Coronavirüs karantinası da onun sevdiği bu uğraşa biraz daha fazla vakit ayırmasını sağladı.
4
AİLE BOYU MUTFAK
Üstelik bu kez David Beckham'ın yardımcıları da var: Çocukları! Beckham, kimi zaman büyük oğlu Brooklyn ile ama daha çok Romeo ve Cruz ile birlikte mutfakta ana yemekten tatlılara hünerlerini sergiliyor. Beckham'a 8 yaşındaki küçük kızı Harper da sık sık yardım ediyor.
5
VICTORIA GÖRÜNTÜLÜYOR
Beckham ailesi mutfakta hünerlerini sergilerken çekilen pozlarını da sosyal medyada takipçileriyle paylaşıyor: O sırada cep telefonu kamerasının arkasında da Victtoria Beckham oluyor genellikle.