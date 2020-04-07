Bir zamanlar yeşil sahalarda fırtınaydı: Şimdi mutfaktan çıkamıyor

AİLE BOYU MUTFAK Üstelik bu kez David Beckham'ın yardımcıları da var: Çocukları! Beckham, kimi zaman büyük oğlu Brooklyn ile ama daha çok Romeo ve Cruz ile birlikte mutfakta ana yemekten tatlılara hünerlerini sergiliyor. Beckham'a 8 yaşındaki küçük kızı Harper da sık sık yardım ediyor.