Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli öldü mü? Kerem Alışık'tan merak uyandıran paylaşım
Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri yeni bölümü heyecanla bekliyorlar. Dizinin yeni bölüm fragmanına Ali Rahmet Fekeli’nin rahatsızlanması damga vurdu. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli ölüyor mu? İşte yeni bölüm detayları ve Kerem Alışık tarafından yapılan paylaşım
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Bir Zamanlar Çukurova izleyicileri Fekeli’nin ölüp ölmediğini merak etmeye başladılar. Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık sosyal medya hesabı üzerinden merak uyandıran bir paylaşım yaptı. Alışık paylaşımında, ‘Ali Rahmet Fekeli’nin Çukurova’da ilk zamanlar… İlkler güzeldir iliklere kadar…’ sözlerine yer verdi.
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BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA’DA FEKELİ ÖLÜYOR MU?
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm tanıtımına Ali Rahmet Fekeli’nin rahatsızlanması damga vurdu. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamıyor ve hastaneye kaldırılıyor. Henüz Kerem Alışık’ın diziye veda edip etmediği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Fragmanın sonunda Müjgan, ‘Bitti, bitti. Buraya kadar…’ diyor.
Öte yandan Fekeli karakterine hayat veren Kerem Alışık sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ‘Ali Rahmet Fekeli’nin Çukurova’da ilk zamanlar… İlkler güzeldir iliklere kadar…’ sözlerine yer verdi.
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YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Demir, uzun zamandır peşinde olduğu gizli düşmanı ile karşı karşıyadır! Babasının, sahipsiz bir kadına saldırdığını, kadını küçücük bir çocukla birlikte acımasızca sokakta bıraktığını iddia eden düşman Fekeli'nin yeğeni olarak tanıdığı Fikret'tir! Fikret'in yıllardır beklediği karşılaşma, eşit olmayan şartlarda gerçekleşmiştir ama nihayetinde karşı karşıya olan iki kardeştir. Damarlarında aynı kan akan ve birbirinden ölesiye nefret eden iki genç adam, şimdi kozlarını ölesiye paylaşacaktır. Üstelik hesaplaşma, Fikret'in yıllardır her gün hatırladığı o yağmurlu geceden başlayacaktır.
FEKELİ'NİN KALBİ BİR KEZ DAHA KIRILIYOR! HAYATA BİR KEZ DAHA KÜSÜYOR!
Hem Fekeli'ye destek olmaya, hem Fikret'i hayatla ve geçmişiyle barıştırmaya gelen Lütfiye, bir kez daha ortalığı sakinleştirmeye çalışır. Ancak Fikret'in kırılan çocuk kalbinin, yetişkin bir adam olarak onarılması çok zordur. Fikret bir kez daha tehlikeli bir oyunun içine girer. Onu takip eden Lütfiye, duruma müdahale etmek için Fekeli'yle işbirliği yapar ama bu daha da onarılamaz bir duruma sebep olur. Fekeli'nin kalbi öğrendiklerine dayanamaz!
ÜMİT VE MÜJGAN SIRLARINI SAKLAYARAK SIRDAŞ OLUYOR
Müjgan, Sevda'nın bir şeylerden şüphelendiğini anlamıştır. Ümit ile sohbet ederken bunu söyler ama Ümit geçiştirir. Müjgan, Fikret ile ilgili öğrendiklerini anlatmak ister ama son anda susar. Ümit'in zaten bildiğinden habersizdir. Ümit de, Demir ile neden ilgilenmeye başladığı gerçeğini söylemez ama bu konuda konuşabildiği birinin olması hoşuna gider.
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FADİK VE RAŞİT'E ŞERMİN'DEN NİŞAN HEDİYESİ
Fadik, nikâh günü için Raşit'i sıkıştırırken; konağa gelen Şermin, bunu duyunca aklına bir fikir gelir. İkisini alıp, nişan fotoğrafı seçmeye çarşıya götürür. Fadik, hayatının en mutlu günlerinden birini yaşarken, çarşıda Lütfiye ile karşılaşmaları da Şermin'e güzel bir hediye olur. Şermin, şehrin yeni siması ile hızla kaynaşacaktır!