Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli öldü mü? Kerem Alışık diziden neden ayrıldı? İşte detaylar

Bir Zamanlar Çukurova’da Kerem Alışık diziye veda etti. Karakterin ölümü nedeni ile Kerem Alışık diziden ayrıldı. Yeni bölümde Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumuyor. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşuyor. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzluyor. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak istiyor. Bir Zamanlar Çukurova’da Kerem Alışık diziye veda etti. Karakterin ölümü nedeni ile Kerem Alışık diziden ayrıldı. Yeni bölümde Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumuyor. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşuyor. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzluyor. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak istiyor.