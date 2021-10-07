Bir Zamanlar Çukurova’da Fekeli öldü mü? Kerem Alışık diziden neden ayrıldı? İşte detaylar
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Fekeli karakterinin ölüp ölmediği merak ediliyor. Yeni sezon bölümleri başlayan ve her hafta perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Çukurova’nın yeni bölümüne Fekeli’nin ölümü damga vurdu. Yeni bölümde Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumuyor. İşte detaylar
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bir Zamanlar Çukurova oyuncularından olan Kerem Alışık diziye veda ediyor. Yeni bölümde Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumuyor. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşuyor.
2
Bir Zamanlar Çukurova’da Kerem Alışık diziye veda etti. Karakterin ölümü nedeni ile Kerem Alışık diziden ayrıldı. Yeni bölümde Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumuyor. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşuyor. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzluyor. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak istiyor.
Bir Zamanlar Çukurova’da Kerem Alışık diziye veda etti. Karakterin ölümü nedeni ile Kerem Alışık diziden ayrıldı. Yeni bölümde Çukurova'nın hem ağası hem babası olan Fekeli, hayata gözlerini yumuyor. Fekeli'yi arabasında hareketsiz halde bulan Gaffur ve Raşit, ağalarının ölmüş olduğunu anlayıp konağa koşuyor. Can dostunun kötü haberini alan Lütfiye'nin feryadı yürekleri dağlarken, Fikret, amcasına karşı son görevini yerine getirip cenazesini omuzluyor. Çukurova halkı, dürüstlüğüyle, adaletiyle Çukurova'ya örnek olan, babaları bildiği Fekeli'yi son yolculuğuna uğurlar. Fekeli'nin ani ölümü Lütfiye'nin içine kurt düşürür ve ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak istiyor.
3
Betül, amcasını kaybeden Fikret'e destek olmak için elinden geleni yapar. Yardımseverliğiyle cenazeye katılanların takdirini toplayan Betül, Şermin'i bile şaşırtır. Şermin, kızının Fikret'le evlenip servetine konmayı planladığını anlayınca o da Lütfiye ile buzları eritmeye çalışır.
Fikret ve Hakan arasında gerilim tırmanıyor
Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını korurken; Hakan, Züleyha'nın çekimine kapılmaktan kendini alamaz. Züleyha ve Hakan, birlikte portakal bahçesine gezintiye çıkmışken Fikret gelir ve Hakan ile Fikret arasında ağız dalaşı başlar. İkisinin arasındaki gerilimin ortasında kalan Züleyha'nın sabrı taşar.