Bir Zamanlar Çukurova Demir öldü mü, diziye dönecek mi? Murat Ünalmış’tan açıklama
Bir Zamanlar Çukurova karakterlerinden olan Demir, sezon finaline damga vurmuştu. Eşkıyalar konağı basarken Demir Yaman da onlarla çatışmaya girmişti. Yeni sezon bölümlerinde, Bir Zamanlar Çukurova’da Demir’in ölüp ölmediği merak edilen konulardan biri oldu. Dizinin yeni sezon bölümlerinde Züleyha Demir’i arıyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova’da Demir diziye dönecek mi? İşte Murat Ünalmış’ın yapmış olduğu açıklama
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni sezonunda Demir Yaman’ın diziye yeniden dahil olup olmayacağı merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova’nın sezon finalinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Murat Ünalmış, ‘Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi.’ dedi. İşte açıklamanın tamamı...
2
Bir Zamanlar Çukurova'nın sezon finali bölümüne Demir Yaman damga vurmuştu. Eşkıyalar konağı basarken Demir Yaman da onlarla çatışmaya girmişti. Dizinin yeni sezon bölümlerinde Züleyha Demir’i arıyor. Züleyha, Demir'in yaşadığına dair umutlarını koruyor. Öte yandan Demir karakterine hayat veren Mural Ünalmış konu ile ilgili açıklama yaptı.
3
Ünalmış, yaptığı açıklamada, "Evet; her hikayenin bir sonu vardır. Benim için bir hikayenin daha sonu geldi. Çok emek verip, çok şey öğrendiğim uzun, yorucu ve güzel bir serüvendi. Emektar setçi kardeşlerime, çalışma arkadaşlarıma, yapımda ve yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Başından itibaren emek veren herkese.. Ayrıca tüm seyircilerimize, çok sevdiğim Adana'nın misafirperver halkına, dostlarıma ve bana destek veren tüm takipçilerime de yürekten teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere.." ifadelerini kullandı.