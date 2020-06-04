Bir nefes alacaktım, niye çektiniz

Ünlü model sokakta fotoğraflarının çekilmesinden hiç hoşlanmadı.
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TEMİZ HAVA ALMAK İSTEDİ
Uzun süredir kızı ve annesiyle birlikte koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonda bulunan model Irina Shayk, hem biraz soluklanmak hem de kızını gezdirmek için dışarı çıktı.
Splash News
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GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİ ÇIKARMADI
Oyuncu Bradley Cooper ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lea ile birlikte New York'ta görüntülendi Shayk. Kot şortunun üzerine kareli bir gömlek giyen Irina Shayk, görüntüsünü spor ayakkabılarla tamamladı.
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LEA'NIN OYUNCAĞINI DA İDARE ETTİ
Bir ara 3 yaşındaki kızının oyuncağıyla da ilgilenmek zorunda kaldı. Kızını kucağına alan Shayk, onu fotoğrafçıların görüş alanından çıkarmaya çalıştı.
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RAHATSIZ OLDU
34 yaşındaki Irina Shayk, görüntülenmekten rahatsız olunca durup, memnuniyetsiz bir yüz ifadesiyle fotoğrafçılara baktı.