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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 04 Haziran 2020 - 09:36,

Bir nefes alacaktım, niye çektiniz

Ünlü model sokakta fotoğraflarının çekilmesinden hiç hoşlanmadı.

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1TEMİZ HAVA ALMAK İSTEDİ
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TEMİZ HAVA ALMAK İSTEDİ

Uzun süredir kızı ve annesiyle birlikte koronavirüs nedeniyle sosyal izolasyonda bulunan model Irina Shayk, hem biraz soluklanmak hem de kızını gezdirmek için dışarı çıktı.

Splash News

2GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİ ÇIKARMADI
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GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİ ÇIKARMADI

Oyuncu Bradley Cooper ile birlikteliğinden dünyaya gelen kızı Lea ile birlikte New York'ta görüntülendi Shayk. Kot şortunun üzerine kareli bir gömlek giyen Irina Shayk, görüntüsünü spor ayakkabılarla tamamladı.

3LEANIN OYUNCAĞINI DA İDARE ETTİ
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LEA'NIN OYUNCAĞINI DA İDARE ETTİ

Bir ara 3 yaşındaki kızının oyuncağıyla da ilgilenmek zorunda kaldı. Kızını kucağına alan Shayk, onu fotoğrafçıların görüş alanından çıkarmaya çalıştı. 

4RAHATSIZ OLDU
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RAHATSIZ OLDU

34 yaşındaki Irina Shayk, görüntülenmekten rahatsız olunca durup, memnuniyetsiz bir yüz ifadesiyle fotoğrafçılara baktı.

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