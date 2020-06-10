Bir dönem partilerde sabahlardı: Gece 11'de yatağa giriyorum

İKİ YILDIR SAKİN YAŞIYOR Bir dönem sadece alkol değil farklı kötü alışkanlıkları da olan Moss, hayatının o sayfasını artık geride bıraktığını da söyledi. Kate Moss'un yakın arkadaşları da onun anlattıklarını destekliyor. İki yıldır eskisi gibi değil çok daha ölçülü ve olumsuz alışkanlıklardan uzak bir hayat sürdüklerini anlatıyorlar.