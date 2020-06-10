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Hürriyet
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Haber Giriş: 10 Haziran 2020 - 10:38,

Bir dönem partilerde sabahlardı: Gece 11'de yatağa giriyorum

Çok değil sadece iki yıl öncesine kadar kelimenin tam anlamıyla hiçbir partiyi kaçırmazdı. Günün ilk ışıklarına kadar eğlenir, bazen ayakta duramayacak halde çıkar ve evinin yolunu tutardı.

Backgrid UK, Splash News

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1SEKİZ SAAT UYUMAZSAM HALSİZ HİSSEDİYORUM
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SEKİZ SAAT UYUMAZSAM HALSİZ HİSSEDİYORUM

Ama aradan geçen iki yıl onu çok değiştirdi. Artık dizi izlerken uyuyakalıyor, gece en geç 11:00'de yatağa giriyor. Eğer sekiz saat uyumazsa halsiz hissettiğini söylüyor.

2YAKINDAN TANIYANLAR ŞAŞIRIYOR
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YAKINDAN TANIYANLAR ŞAŞIRIYOR

Bir dönem hem moda dünyasında hem de podyumlarda fırtına gibi esen Kate Moss, son iki yıldır kendisini yakından tanıyanları şaşırtan bir hayat sürdürüyor.

3PARTİLERDE SABAHLARDI
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PARTİLERDE SABAHLARDI

Bir dönem hem mesleğiyle hem de dur durak bilmeyen gece hayatıyla gündemin ilk sıralarında yer alırdı Kate Moss. Sık sık değiştirdiği sevgilileriyle partiden partiye gezer; objektiflere ilginç görüntüler sergilerdi.

4ARKADAŞLARI TANK DERDİ
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ARKADAŞLARI 'TANK' DERDİ

Ama 46 yaşındaki Moss son iki yıldır geçmişin tam tersine bir hayat sürdürüyor. Çok fazla alkol aldığı için yakınları tarafından "tank" diye adlandırılan Moss, Elle dergisine verdiği röportajda hayatıyla ilgili bazı alışkanlıkları değiştirdiğini söyledi. 

5DİZİ İZLEYİP UYUYORUM
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DİZİ İZLEYİP UYUYORUM

Kate Moss, dergiye verdiği röportajda geceleri evde oturduğunu, 11'de yatıncaya kadar da TV'de dizi izlediğini anlattı. Moss, sabah da 8 civarı kalktığını belirtti. Ünlü model, eğer gecede 8 saat uyumazsa ertesi gün kendini çok halsiz hissettiğini de sözlerine ekledi.

6ARTIK SABAH YOGA YAPIYORUM
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ARTIK SABAH YOGA YAPIYORUM

Moss, sabah kalkınca hemen yoga yaptığını anlattı. Stresle baş etmekte yoganın çok faydasını gördüğünü de anlattı Moss. 

7İKİ YILDIR SAKİN YAŞIYOR
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İKİ YILDIR SAKİN YAŞIYOR

Bir dönem sadece alkol değil farklı kötü alışkanlıkları da olan Moss, hayatının o sayfasını artık geride bıraktığını da söyledi.  Kate Moss'un yakın arkadaşları da onun anlattıklarını destekliyor. İki yıldır eskisi gibi değil çok daha ölçülü ve olumsuz alışkanlıklardan uzak bir hayat sürdüklerini anlatıyorlar.

814 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ
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14 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ

Kate Moss, 14 yaşından beri moda dünyasının içinde. New York'taki JFK Havaalanı'nda keşfedilen Moss, o dönemde moda dünyasına kelimenin tam anlamıyla yıldırım gibi giriş yapmıştı.  Son dönemlerde "moda dünyasının yaşayan efsanesi" olarak adlandırılan Moss, birçok ünlü firmanın tanıtım yüzü oldu, podyuma çıktı.

9BÜYÜK AŞK
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BÜYÜK AŞK

Moss, sadece mesleğiyle değil özel yaşamıyla da hep gündemde kaldı. En çok ilgi çeken romantik ilişkisini Johnny Depp ile yaşadı.

10ÇILGIN HAYAT
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ÇILGIN HAYAT

Müzisyen Pete Doherty ile yaşadığı ilişki sırasında özel hayatında da çılgınlığın doruk noktasına ulaştı.

11EVLİLİK UZUN SÜRMEDİ
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EVLİLİK UZUN SÜRMEDİ

Moss, bir başka müzisyen Jamie Hince ile evlendi ancak bu evlilik çok uzun sürmedi.

12BEŞ YILLIK AŞK
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BEŞ YILLIK AŞK

Moss şu sıralar Nikolai von Bismarck ile birlikte. Çiftin ilişkisi 2015 yılından bu yana sürüyor.

13KIZI DA MODEL OLDU
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KIZI DA MODEL OLDU

Moss'un yönetmen Jefferson Hack ile ilişkisinden Lila Moss adında bir kızı bulunuyor. Lila da annesi gibi moda dünyasına adım attı. Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie de modellik kariyeri yapıyor.

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