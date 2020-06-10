Bir dönem partilerde sabahlardı: Gece 11'de yatağa giriyorum
Çok değil sadece iki yıl öncesine kadar kelimenin tam anlamıyla hiçbir partiyi kaçırmazdı. Günün ilk ışıklarına kadar eğlenir, bazen ayakta duramayacak halde çıkar ve evinin yolunu tutardı.
Backgrid UK, Splash News
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SEKİZ SAAT UYUMAZSAM HALSİZ HİSSEDİYORUM
Ama aradan geçen iki yıl onu çok değiştirdi. Artık dizi izlerken uyuyakalıyor, gece en geç 11:00'de yatağa giriyor. Eğer sekiz saat uyumazsa halsiz hissettiğini söylüyor.
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YAKINDAN TANIYANLAR ŞAŞIRIYOR
Bir dönem hem moda dünyasında hem de podyumlarda fırtına gibi esen Kate Moss, son iki yıldır kendisini yakından tanıyanları şaşırtan bir hayat sürdürüyor.
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PARTİLERDE SABAHLARDI
Bir dönem hem mesleğiyle hem de dur durak bilmeyen gece hayatıyla gündemin ilk sıralarında yer alırdı Kate Moss. Sık sık değiştirdiği sevgilileriyle partiden partiye gezer; objektiflere ilginç görüntüler sergilerdi.
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ARKADAŞLARI 'TANK' DERDİ
Ama 46 yaşındaki Moss son iki yıldır geçmişin tam tersine bir hayat sürdürüyor. Çok fazla alkol aldığı için yakınları tarafından "tank" diye adlandırılan Moss, Elle dergisine verdiği röportajda hayatıyla ilgili bazı alışkanlıkları değiştirdiğini söyledi.
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DİZİ İZLEYİP UYUYORUM
Kate Moss, dergiye verdiği röportajda geceleri evde oturduğunu, 11'de yatıncaya kadar da TV'de dizi izlediğini anlattı. Moss, sabah da 8 civarı kalktığını belirtti. Ünlü model, eğer gecede 8 saat uyumazsa ertesi gün kendini çok halsiz hissettiğini de sözlerine ekledi.
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ARTIK SABAH YOGA YAPIYORUM
Moss, sabah kalkınca hemen yoga yaptığını anlattı. Stresle baş etmekte yoganın çok faydasını gördüğünü de anlattı Moss.
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İKİ YILDIR SAKİN YAŞIYOR
Bir dönem sadece alkol değil farklı kötü alışkanlıkları da olan Moss, hayatının o sayfasını artık geride bıraktığını da söyledi. Kate Moss'un yakın arkadaşları da onun anlattıklarını destekliyor. İki yıldır eskisi gibi değil çok daha ölçülü ve olumsuz alışkanlıklardan uzak bir hayat sürdüklerini anlatıyorlar.
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14 YAŞINDA KEŞFEDİLDİ
Kate Moss, 14 yaşından beri moda dünyasının içinde. New York'taki JFK Havaalanı'nda keşfedilen Moss, o dönemde moda dünyasına kelimenin tam anlamıyla yıldırım gibi giriş yapmıştı. Son dönemlerde "moda dünyasının yaşayan efsanesi" olarak adlandırılan Moss, birçok ünlü firmanın tanıtım yüzü oldu, podyuma çıktı.
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BÜYÜK AŞK
Moss, sadece mesleğiyle değil özel yaşamıyla da hep gündemde kaldı. En çok ilgi çeken romantik ilişkisini Johnny Depp ile yaşadı.
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ÇILGIN HAYAT
Müzisyen Pete Doherty ile yaşadığı ilişki sırasında özel hayatında da çılgınlığın doruk noktasına ulaştı.
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EVLİLİK UZUN SÜRMEDİ
Moss, bir başka müzisyen Jamie Hince ile evlendi ancak bu evlilik çok uzun sürmedi.
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BEŞ YILLIK AŞK
Moss şu sıralar Nikolai von Bismarck ile birlikte. Çiftin ilişkisi 2015 yılından bu yana sürüyor.
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KIZI DA MODEL OLDU
Moss'un yönetmen Jefferson Hack ile ilişkisinden Lila Moss adında bir kızı bulunuyor. Lila da annesi gibi moda dünyasına adım attı. Kate Moss'un üvey kardeşi Lottie de modellik kariyeri yapıyor.