Binlerce memur işe alınacak! İşte o liste

Devlet Personel Başkanlığı alım ilanlarını her geçen gün yeniliyor. Devletin tüm kademelerinde ihtiyaçlara göre açılan kadrolara şartlara uyan kişiler yerleştiriliyor.
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Devlet memuru olmak, sözleşmeli personel ya da işçi olmak isteyenler için Devlet Personel Başkanlığı sürekli kadro açıyor. KPSS ya da bazı şartları karşılayan kişiler devlette işe başlıyor. Bankacılıktan adliyeye, hava trafik kontrolöründen akademik personele, müfettişten zabıtaya kadar binlerce kadro açık halde bekliyor.
İşte personel aranan kadrolar
2
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
2 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
1 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
3
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
2 SÜREKLİ İŞÇİ ALACAK
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
35 ÖĞRETİM ÜYESİ ALACAK
4
İLLER BANKASI A.Ş.
365 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALACAK
TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU (TÜBİTAK)