Bilge Öztürk ile 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'den aile pozu
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
Aile fotoğrafı
Tolga Karaçelik’in çektiği, yeme-içme dünyasının önde gelen isimlerinin rol aldığı “Acayip” filminin galası Mandarin Oriental İstanbul’da yapıldı. Bennu Gerede geceye oğulları Daren ve Miro ile katıldı. Daren Gerede’ye sevgilisi Bilge Öztürk eşlik etti. Muhabirlerin “Bir aile fotoğrafı alabilir miyiz?” sorusu üzerine gülümseyen Bennu Gerede, objektiflere çocukları ve müstakbel geliniyle poz verdi.
Farklı boyutta denemeye başladık
Alp Navruz, “Ada Masalı” dizisindeki partneri Ayça Ayşin Turan’la aşk yaşadığı iddiasına yanıt verdi.
Geçtiğimiz akşam Etiler’deki Da Mario adlı mekandan çıkarken görüntülenen Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan’la ilişkisini şu sözlerle itiraf etti: “O kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık. İş olarak da, arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz.” ◊ Sayit DURMAZ
Geçtiğimiz akşam Etiler’deki Da Mario adlı mekandan çıkarken görüntülenen Alp Navruz, Ayça Ayşin Turan’la ilişkisini şu sözlerle itiraf etti: “O kadar çok şey yazılıyor ki, Ayça ile beraber şaşırarak okuyoruz. Şöyle söyleyeyim; güzel bir arkadaşlık kurduk, güzel bir partnerlik yaptık. İş olarak da, arkadaş olarak da. Onun dışında farklı boyutta denemeye başladık, devam ediyoruz. Şu an gayet güzel gidiyor, mutluyuz.” ◊ Sayit DURMAZ
Bir fenomenin öyküsü
Nilperi Şahinkaya, “Nasıl Fenomen Oldum” adlı yeni diziyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Oyuncu kadrosunda Derya Şensoy’un da yer aldığı “Nasıl Fenomen Oldum”, dijital içerik platformu beIN Connect’te yayınlanacak. Nilperi Şahinkaya, yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan’ın oturduğu dizide ‘sosyal medya fenomeni Ala’ karakterine hayat verecek.
Kaliteli ilgiyle büyüdüm
İpek Açar’ın programına konuk olan Soner Arıca, Karadeniz’de geçen çocukluk yıllarını anlattı.
◊ İpek Açar, “İpek Yolu” programında ağırladığı Soner Arıca’ya Karadeniz’de geçen çocukluk yıllarını sordu. Şarkıcı, “Çocukluğum şahaneydi” dedi ve ekledi: “Çocukluğumda masumiyet çok yüksekti. Bugünün dünyasıyla karşılaştırdığımızda cennet gibiydi. Komşularımızdan gördüğüm kaliteli ilgiyle büyüdüm.”
Kalabalık bir ailede büyüyen Arıca, İstanbul’a ilk geldiğinde bağırarak konuştuğu için arkadaşlarını şaşırttığını söyledi: “Kalabalık sofrada tuzu, ekmeği isterken bile sesimi duyurmak için yüksek sesle konuşuyordum.”
Paşalar gibi özür dilerim
Soner Arıca, programda hayatı boyunca kimseye zarar vermediğini de söyledi: “Bilerek hiç kimseye zarar vermedim. Bilmeden yaptığım bir şey olursa paşalar gibi özür dilerim. O özrü kabul ettirene kadar da defalarca tekrar ederim.”
◊ İpek Açar, “İpek Yolu” programında ağırladığı Soner Arıca’ya Karadeniz’de geçen çocukluk yıllarını sordu. Şarkıcı, “Çocukluğum şahaneydi” dedi ve ekledi: “Çocukluğumda masumiyet çok yüksekti. Bugünün dünyasıyla karşılaştırdığımızda cennet gibiydi. Komşularımızdan gördüğüm kaliteli ilgiyle büyüdüm.”
Kalabalık bir ailede büyüyen Arıca, İstanbul’a ilk geldiğinde bağırarak konuştuğu için arkadaşlarını şaşırttığını söyledi: “Kalabalık sofrada tuzu, ekmeği isterken bile sesimi duyurmak için yüksek sesle konuşuyordum.”
Paşalar gibi özür dilerim
Soner Arıca, programda hayatı boyunca kimseye zarar vermediğini de söyledi: “Bilerek hiç kimseye zarar vermedim. Bilmeden yaptığım bir şey olursa paşalar gibi özür dilerim. O özrü kabul ettirene kadar da defalarca tekrar ederim.”
Hint oyuncuya Nedo şıklığı
Hindistan’ın ünlü oyuncularından Janhvi Kapoor, Vogue dergisi için gerçekleştirdiği fotoğraf çekiminde Türk modacı Nedret Taciroğlu’nu tercih etti. Styling’ini tasarımcı Tanya Ghavri’nin üstlendiği çekimlerde Kapoor, Nedo marka pembe bir elbiseyle objektif karşısına geçti.
Onun adını bile anmayalım
Bestemsu Özdemir geçtiğimiz akşam Etiler’de trafikte görüntülendi. Duran trafikte aracının camını açıp muhabirlere selam veren oyuncu, “2021 yılı sizin için nasıl geçti?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Zor bir sene oldu ülkemiz için. Umarım bu zor günleri bir daha yaşamayız. Ben de son dönemde bir hastalık yaşadım ama şu an çok iyiyim şükür.” Özdemir, geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülendiği Şef Yağız İzgül’le ilgili sorular üzerine de “Şu an hayatımda bambaşka biri var. Onun adını bile anmayalım. İlişki yaşadığım kişi de tanıdık biri değil” dedi. ■ Sayit DURMAZ
'6 ay çalışmama kararı aldım'
Volkan Konak geçtiğimiz gün Beykoz’da bulunan 216 adlı mekanda sahne aldı. Sahne öncesi muhabirlerle bir araya gelen Konak, yılbaşı planları sorulunca “Antalya’da sahnede olacağım. Ondan sonra 6 ay çalışmama kararı aldım. Albüm çalışmalarına ağırlık vereceğim. 20 Haziran’a kadar konserim olmayacak” dedi. Çıkaracağı albüm hakkında bilgi de veren Volkan Konak, çalışmada “bedenine uygun eserlere” yer vereceğini söyledi: “Albümde sadece benim değil, başkalarının eserleri de olacak. Önemli olan o eserin elbise gibi bedenine uygun olması. Eğer sana yakışıyorsa o elbise, kimin yazdığının önemi yoktur.”