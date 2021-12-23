Bilge Öztürk ile 23 yaş küçük sevgilisi Daren Gerede'den aile pozu

Onun adını bile anmayalım

Bestemsu Özdemir geçtiğimiz akşam Etiler’de trafikte görüntülendi. Duran trafikte aracının camını açıp muhabirlere selam veren oyuncu, “2021 yılı sizin için nasıl geçti?” sorusunu şöyle yanıtladı: “Zor bir sene oldu ülkemiz için. Umarım bu zor günleri bir daha yaşamayız. Ben de son dönemde bir hastalık yaşadım ama şu an çok iyiyim şükür.” Özdemir, geçtiğimiz aylarda birlikte görüntülendiği Şef Yağız İzgül’le ilgili sorular üzerine de “Şu an hayatımda bambaşka biri var. Onun adını bile anmayalım. İlişki yaşadığım kişi de tanıdık biri değil” dedi. ■ Sayit DURMAZ