Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli'yi dostları yalnız bırakmadı!

MAHSUN KIRMIZIGÜL HASTANEYE KOŞTU Ali Sürmeli’nin yakın arkadaşı olan ve birçok projede birlikte çalışan Mahsun Kırmızıgül de hastaneye gelen ünlüler arasındaydı. Ali Sürmeli’nin durumu ile ilgili konuşan Kırmızıgül, “Kalbimiz, gönlümüz onunla birlikteydi bugün. Benim çok sevdiğim bir abim. Yıllardır dostum. Her filmimde Ali Sürmeli vardı. O benim Ali abim. Buradan ayrılırken mutlu ayrılıyoruz şu anda. Umarım hiçbir şey olmaz” diye konuştu.