Beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli'yi dostları yalnız bırakmadı!
Evinde rahatsızlanarak beyin kanaması geçiren Ali Sürmeli’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Usta oyuncunun oğlu “Kötü bir durum yok. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Hayati tehlikesi yok” dedi.
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ÜRK sinemasının usta oyuncularından Ali Sürmeli evinde rahatsızlanınca Kadıköy’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Tansiyona bağlı beyin kanaması geçirdiği belirlenen Sürmeli hemen ameliyata alındı.
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Yaklaşık 5 saat süren ameliyatın ardından usta oyuncunun sağlık durumu ile ilgili açıklama oğlu Eren Sürmeli’den geldi. Babasının sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Eren Sürmeli, “Kötü bir durum yok. Her şey iyi geçmiş. Normalde uyutacaklardı, iki-üç gün. Ama ondan vazgeçmişler ameliyat iyi geçtiği için. Şimdi yavaştan uyandırmaya başlamışlar. Şu anda bir sıkıntı, bir problem yok. Hayati tehlikesi yok” diye konuştu. Ali Sürmeli’nin rahatsızlandığını duyan sevenleri hastaneye akın ederken, aynı dizide oynadıkları birçok ünlü sanatçı da hastaneye koştu.
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5 gündür sete gelmiyordu
Ali Sürmeli’nin rol arkadaşı olan Oktay Kaynarca hastane çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sürmeli’nin rahatsızlığı nedeniyle yaklaşık 5 gündür sete gelmediğini belirten Kaynarca, “Allaha şükür aldık haberini. İyi geçmiş ameliyatı. Uyandıracaklarmış. Tansiyona bağlı kanama olmuş. Cerrahi müdahale ile halledilmiş. Zaten buraya kendisi yürüyerek gelmiş. ‘Hastayım’ demiş öyle yatırmışlar” dedi.
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MAHSUN KIRMIZIGÜL HASTANEYE KOŞTU
Ali Sürmeli’nin yakın arkadaşı olan ve birçok projede birlikte çalışan Mahsun Kırmızıgül de hastaneye gelen ünlüler arasındaydı. Ali Sürmeli’nin durumu ile ilgili konuşan Kırmızıgül, “Kalbimiz, gönlümüz onunla birlikteydi bugün. Benim çok sevdiğim bir abim. Yıllardır dostum. Her filmimde Ali Sürmeli vardı. O benim Ali abim. Buradan ayrılırken mutlu ayrılıyoruz şu anda. Umarım hiçbir şey olmaz” diye konuştu.
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SEVENLERİ YALNIZ BIRAKMADI
Erkan Can, haberi alır almaz hastaneye koşan ünlüler arasındaydı.
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Bahtiyar Engin ve Talat Bulut hastaneye giderek Ali Sürmeli hakkında bilgi aldı.
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Oğlu Eren Sürmeli, babasının sağlık durumu hakkında bilgi verdi.