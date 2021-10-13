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Sağlık
Haber Giriş: 13 Ekim 2021 - 16:03 | 

Beyin embolisi nedir? İşte emboli çeşitleri ve etkileri

Kandaki pıhtılaşma, akciğer, kalp ve beyin gibi ciddi organlara ulaştığında embolinin öldürebilme ihtimali vardır. Kol ya da bacaklarda ani hissizlik, baş dönmesi, çift görme beyin embolisinin belirtilerinden bazılarıdır. Beyin embolisi felç, konuşma bozuklukları, görme bozuklukları, duyusal etkilenmeler ve psikokognitif (algılama ve değerlendirme) bozukluklar gibi nörolojik kayıplara neden olabilir. Peki beyin embolisi nedir?

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Emboli, kanla taşınan yabancı bir cismin damarı tıkaması durumudur. Damardaki bir trombüsten kopan kan pıhtısının başka bir damarda tıkanmaya sebep olmasına ise tromboembolizm denilmektedir. Beyindeki emboliler felçlere neden olabilmektedir.

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Bacak ve kol atardamarlarındaki emboliler çok şiddetli bir sancı ve o bölgede renk sogunluğuna yol açar. Acil olarak reperfüzyon uygulanmadığı takdirde felç veya o organın kesilmesine neden olacak kangren gelişebilir. Beyindeki emboliler felçlere neden olabilmektedir. Akciğer embolileri ise pulmoner emboli olarak adlandırılır ve bu durum ölüm dahil olmak üzere ciddi sorunlara neden olabilir.

3EMBOLİ ÇEŞİTLERİ

EMBOLİ ÇEŞİTLERİ

Akciğer embolisi; akciğerde yer alan pulmoner arterlerden en az birinin tıkanmasıdır. Farklı nedenlere bağlı olarak, akciğer arterleri tıkanabilir.

Beyin embolisi: Kan pıhtısının beyne gitmesi, inmeye neden olabilir. Kol ya da bacaklarda ani hissizlik, baş dönmesi, çift görme, tipik belirtileridir. Kısmi ya da tam felce yol açabilir.

Retinal emboli: Kan pıhtılarının gözün retinasını besleyen bazı damarları tıkamasıdır. Ani körlüğü beraberinde getirebilir.

Yağ embolisi: Bu durumda kan dolaşımına kemik iliği parçacıkları sızar.

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