Üç milyon dolarlık yüzüğüyle yüzdü

Ünlü oyuncu parmağındaki iri taşlı, milyon dolarlık yüzüğü denizde bile çıkarmadı.
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Ünlü oyuncu Bethenny Frankel, 3 milyon dolarlık nişan yüzüğünü, denize girerken bile parmağından çıkarmadı. Bir süre önce Paul Bernon ile nişanlanan 50 yaşındaki Frankel, önceki gün Florida'da plaj keyfi yaparken görüntülendi.
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Ünlü oyuncu, o gün açık mavi bir bikini giydi. Güneşten korunmak için şapka ve gözlük de takan Frankel, önce denize girdi. Bir süre dalgalarla oynayan Bethenny Frankel sonra da kumsalda bir yürüyüş yaptı.
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Bu sırada da yapımcı Paul Bernon'ın kendisine evlenme teklif ederken verdiği iri taşlı nişan yüzüğünü de parmağından çıkarmadı. Bu elmas yüzüğün 3 milyon dolar değerinde olduğu haberleri daha önce basına yansımıştı.
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Bu, Bethenny Frankel'in üçüncü evliliği olacak. Yıldız, ilk evliliğini 1996 ile 97 arasında Peter Sussman ie yaptı. Sonra uzun bir süre bekar kaldı. Ardından 2010 yılında Jason Hoppy ile hayatını birleştirdi.
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Bu evlilikten Bryn adında bir kızı dünyaya geldi. Boşandıktan sonra bir süre Dennis Shields ile birliktelik yaşadı. Onun ölümünün ardından da Paul Bernon ile aşk yaşamaya başladı.
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Bethenny Frenkel ile Paul Bernon bir süre önce nişanlandıklarını açıkladı. Frankel, bir röportajında nişanlısı Bernon hakkında "İyi bir insan, onu seviyorum" diye konuşmuştu. Onun rahat ve eğlenceli biri olduğunu da sözlerine eklemişti.
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Frankel'in ikinci evliliğinden 10 yaşında bir kızı bulunuyor.