Beşinci çocuktan vazgeçtim

DÖRT ÇOCUKLA KARANTİNA Kardashian, The View'a video konferans üzerinden yaptığı açıklamada "Evde dört çocukla olmak... Eğer bir an bile bir tane çocuğa daha sahip olmayı düşündüysem bile bu fikir çoktan aklımdan çıkıp gitmiştir" dedi.