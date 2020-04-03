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Haber Giriş: 03 Nisan 2020 - 09:20, /

Beşinci çocuktan vazgeçtim

Karantina süreci dört çocuk annesi Kim Kardashian'ın tekrar çocuk sahibi olma fikrini değiştirdi.
SPLASH NEWS

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1UZUN SÜREDİR KARANTİNADA

UZUN SÜREDİR KARANTİNADA

Uzun süredir kocası Kanye West ve dört çocuğuyla birlikte Los Angeles'taki evinde karantina altında olan 39 yaşındaki Kim Kardashian yeniden anne olma fikrinden vazgeçtiğini belirtti.

2DÖRT ÇOCUKLA KARANTİNA

DÖRT ÇOCUKLA KARANTİNA

 Kardashian, The View'a video konferans üzerinden yaptığı açıklamada "Evde dört çocukla olmak... Eğer bir an bile bir tane çocuğa daha sahip olmayı düşündüysem bile bu fikir çoktan aklımdan çıkıp gitmiştir" dedi.

3İKİ KIZ İKİ ERKEK DÖRT ÇOCUK

İKİ KIZ İKİ ERKEK DÖRT ÇOCUK

Kim Kardashian ve Kanye West'in 6 yaşında North, 4 yaşında Saint, 2 yaşında Chicago ve 6 aylık Psalm adında iki kız iki erkek dört tane çocuğu bulunuyor.

4HAMİLELİK ZEHİRLENMESİ

HAMİLELİK ZEHİRLENMESİ

Kardashian ilk iki çocuğunu doğal yöntemlerde dünyaya getirdi. Daha sonraki iki çocuğa ise taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldu. Kardashian, ikinci kez anne olmaya hazırlandığı dönemde hamilelik zehirlenmesiyle karşı karşıya kalmıştı.  

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