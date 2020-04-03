Beşinci çocuktan vazgeçtim

Karantina süreci dört çocuk annesi Kim Kardashian'ın tekrar çocuk sahibi olma fikrini değiştirdi. SPLASH NEWS
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UZUN SÜREDİR KARANTİNADA
Uzun süredir kocası Kanye West ve dört çocuğuyla birlikte Los Angeles'taki evinde karantina altında olan 39 yaşındaki Kim Kardashian yeniden anne olma fikrinden vazgeçtiğini belirtti.
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DÖRT ÇOCUKLA KARANTİNA
Kardashian, The View'a video konferans üzerinden yaptığı açıklamada "Evde dört çocukla olmak... Eğer bir an bile bir tane çocuğa daha sahip olmayı düşündüysem bile bu fikir çoktan aklımdan çıkıp gitmiştir" dedi.
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İKİ KIZ İKİ ERKEK DÖRT ÇOCUK
Kim Kardashian ve Kanye West'in 6 yaşında North, 4 yaşında Saint, 2 yaşında Chicago ve 6 aylık Psalm adında iki kız iki erkek dört tane çocuğu bulunuyor.
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HAMİLELİK ZEHİRLENMESİ
Kardashian ilk iki çocuğunu doğal yöntemlerde dünyaya getirdi. Daha sonraki iki çocuğa ise taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldu. Kardashian, ikinci kez anne olmaya hazırlandığı dönemde hamilelik zehirlenmesiyle karşı karşıya kalmıştı.