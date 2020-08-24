Berkay'ı kızdıran Arda Turan sorusu ! 'Kardeşim bak işine'
Kim nereye tatile gitti, sosyal medyada hangi pozu paylaştı, şehirde kalanlar nerede görüntülendi... Kısa bir magazin turuna ne dersiniz?
Sinirlendiren soru
Şarkıcı Berkay önceki akşam müzisyen arkadaşı Çağrı Telkıvıran’la Arnavutköy Zıpkın Balık’ta yemek yedi. Yakın arkadaşlar ardından yürüyerek Ozan Çolakoğlu’nun stüdyosuna geçti. Berkay, davalık olduğu Arda Turan’la Marmaris’te aynı otelde tatil yapmalarına dair sorulara sinirli bir şekilde “Hadi kardeşim, bak işine… Öpüyorum hadi” diye karşılık verdi. ( Sayit DURMAZ)
Ben de Hulk’um
Sinan Akçıl, yeni klibinde kendisini süper kahraman Spiderman’e benzeten yakın arkadaşı Mustafa Ceceli’ye esprili bir yanıt verdi: “Mustafa, kendisini Spiderman ilan etmiş. Ben de Hulk’um.”
Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı önceki gün Vadistanbul objektiflere yansıdı. Spor sonrası İnari isimli restorana uğrayan çiftin, neşeli halleri dikkat çekti. Akçıl dergi çekimi için 2 aylık kampa girdiğini ve yakında Hulk gibi olacağını da dile getirdi. Ünlü şarkıcı, yakın arkadaşı Mustafa Ceceli’nin kendisini Spiderman’e benzetmesi üzerine espirili bir açıklama da yaptı: “Mustafa, kendisini Spiderman ilan etmiş. Ben de Hulk’um. Hulk, Spiderman’i her zaman yener.”
Ricky Martin’le takipleştiler
Instagram’da yaklaşık 15 milyon takipçisi bulunan dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, oyuncu Demet Özdemir’i takibe aldı. Ardından oyuncu da Martin’i takip etti. Porto Rikolu Martin, Instagram hesabında sadece bin 356 kişiyi takip ediyor. Bu olay sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Tatile devam
Sevgilisi Dinç Aydoğdu ile tatilde olan Hande Ataizi, güneşlenirken bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Oyuncunun, fotoğrafı çok sayıda beğeni aldı.
Denizin üstünde
Birce Akalay, sosyal medya hesabından tatilde çekilmiş fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor. Oyuncu, deniz üstünde durduğu anları Audrey Hepburn’ün seslendirdiği “Moon river and me” şarkısının adıyla paylaştı.
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