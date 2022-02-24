Bergen ne zaman vizyonda? İşte Bergen'in hayatını anlatan filmin vizyon tarihi

"Acıların Kadını" olarak anılan müzisyen ve arabesk şarkıcısı Bergen'in vefatının ardından 33 yıl geçti. Kısa ömrüne 5 longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve bir film sığdıran şarkıcı Bergen'in hayatı şimdilerde film oldu. İşte, Bergen'in hayatını anlatan filmin vizyon tarihi...
Bergen filmi mart ayında izleyici ile buluşacak. Acıların Kadını olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatının konu alınacağı filmde Bergen’i Farah Zeynep Abdullah canlandıracak.
Bergen filmi 4 Mart tarihinde vizyona girecek. “Acıların Kadını” olarak anılan ve önce yüzüne kezzap atılan ve sonrasında öldürülen Bergen’in acı dolu hayatı beyaz perdeye aktarılacak.