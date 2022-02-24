Bergen ne zaman vizyonda? İşte Bergen'in hayatını anlatan filmin vizyon tarihi

"Acıların Kadını" olarak anılan müzisyen ve arabesk şarkıcısı Bergen'in vefatının ardından 33 yıl geçti. Kısa ömrüne 5 longplay, 11 kaset, 129 şarkı ve bir film sığdıran şarkıcı Bergen'in hayatı şimdilerde film oldu. İşte, Bergen'in hayatını anlatan filmin vizyon tarihi...