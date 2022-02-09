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Bergen ne zaman vizyona girecek? İşte Bergen filmi hakkında bilgiler

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Bergen filmi son günlerin en popüler konularından oldu. Eski eşi Halis Serbest, şarkıcıyı yüzüne kezzap dökerek yakmasının ardından 1989’da öldürmüştü. Öte yandan meraklan beklenen filmin vizyona çıkış tarihi de belli oldu. Peki, Bergen filmi ne zaman vizyona girecek?

1/3Bergen ne zaman vizyona girecek İşte Bergen filmi hakkında bilgiler

"Acıların kadını" lakaplı şarkıcı Bergen'in hayat hikayesini anlatan, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolde olduğu aynı isimli filme dair araştırmalar hız kazandı. Uzun süredir filmin vizyon tarihini merak eden vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. İşte, Bergen filmi hakkında bilgiler...

2/3Bergen ne zaman vizyona girecek İşte Bergen filmi hakkında bilgiler

Bergen filmi 4 Mart tarihinde vizyona girecek. Afişi yayınlanan filmin yönetmen koltuğunda Caner Alper ve Mehmet Binay oturuyor. Filmde ünlü isim Bergen’e en son Masumlar Apartmanı dizisinde İnci karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah hayat verecek.

3/3Bergen ne zaman vizyona girecek İşte Bergen filmi hakkında bilgiler

Farah Zeynep Abdullah, Erdal Beşikçioğlu ve Tilbe Saran’ın başrolleri paylaşacağı filmde, ayrıca Ali Seçkiner Alıcı, Nergis Öztürk, Şebnem Sönmez, Ahmet Kayakesen, Nurcan Eren, Suzan Kardeş ve Arif Pişkin gibi ünlü oyuncular yer alacak.

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