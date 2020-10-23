Berfu ve Eser Yenenler doğacak bebeklerine Mete adını verecek

Yenenler, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafta şu ifadelere yer verdi:



Mete Yenenler,

Bu sefer erkenden karar verdiğimiz ismi sizinle de paylaşma vaktimiz... İkinci kez anneliği yaşayabildiğim için çok şanslıyım, tekmelerini duyabildiğim için, tekrar böyle hissedebildiğim için, kalbini dinleyebildiğim için çok şanslıyım. Heyecanla ve aşkla seni bekleyen çok güzel bir ailen var burada, kavuşmak için gün sayıyoruz. Mete Emmi sağlıkla kucağımıza gel.