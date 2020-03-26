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Haber Giriş: 26 Mart 2020 - 07:00, /

Beren Saat'ten mesaj var: Güçlü kal

Koronavirüse karşı önlemlerini artıran ünlüler, evde geçen günlerini takipçileriyle paylaşmaya ve sosyal medya üzerinden mesaj vermeye devam ediyor.

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Ünlü oyuncu Beren Saat'ten paylaşım geldi. Saat takipçilerine 'güçlü kal' mesajı verdi.

Karantina günlerini evinde geçiren Beren Saat sosyal medya hesabından takipçilerine seslendi.

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Evde spor yaparak zaman geçiren güzel oyuncu paylaştığı bu fotoğrafa 'güçlü kal' notunu düştü. Saatin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

3Damardan vitamin

Damardan vitamin

Virüs salgınına karşı çeşitli önlemler alan Emina Jahovic, bağışıklık sistemini güçlendirmek için de Dr. Şermin Erkan’ın kapısını çaldı. Vitamin takviyesi alan Jahovic, koluna takılan serumun içeriğini paylaştı: “Glutatyon, alfa lipoik asit, C ve B vitamini, mineraller.”

4Bornozlu teşekkür

Bornozlu teşekkür

Oyuncu Biran Damla Yılmaz, otel odasında çekilmiş bornozlu bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Instagram’da 2 milyon takipçiye ulaştığını söyleyen oyuncu, “Güne 2 milyon takipçiyle uyanmak. Süpersiniz, teşekkür ederim” dedi.

5Benim Hâlâ Umudum Var

Benim Hâlâ Umudum Var

Eda Özerkan, yeni yaşını eşi Timur Acar’la kutladı. Fotoğraflarını Mazhar Alanson’un “Benim Hâlâ Umudum Var” şarkısının sözleri ve #evdekal etiketiyle paylaştı.

6Bu işi sevdim

Bu işi sevdim

Derya Şensoy korona günlerinde kendini spora verdi. Genç oyuncu fotoğraflarını “Bu ‘evde spor’ işini sevdim” notuyla sosyal medyada paylaştı.

7Ceyda’nın dünyası

Ceyda’nın dünyası

Eşi Buğra Gülsoy’la birlikte Amerika’nın Florida eyaletinde yaşayan Ceyda Ateş de günlerini evde geçiriyor. Genç oyuncu önceki gün kucağında köpeğiyle uyurken eşinin çektiği bu kareyi “Dünyam” notuyla Instagram hesabında yayınladı.

8Aile selfie’si

Aile selfie’si

Aslı Gökyokuş, kızı Yaz ve eşi Erdal Yıldırım’la evlerinde çektikleri selfie’yi Instagram hesabından paylaştı, sevenlerine “evde kal” mesajı verdi.

9Begüm alışverişe

Begüm alışverişe

Londra’da yaşayan Deniz Berdan, önceki gün market alışverişine kızı Begüm’ü gönderdi. Yüzünde maskeyle dolaşan kızının videosunu çeken Berdan, takipçilerini de maske takmaları konusunda uyardı: “Virüs havada 3 saat kadar kalabiliyor. Sizden önce birisi hapşırdıysa virüsü kapabiliyorsunuz. O yüzden Asyalılar sokakta bile suratlarında maskeyle dolaşıyor.”

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