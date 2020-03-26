Beren Saat'ten mesaj var: Güçlü kal

Begüm alışverişe Londra’da yaşayan Deniz Berdan, önceki gün market alışverişine kızı Begüm’ü gönderdi. Yüzünde maskeyle dolaşan kızının videosunu çeken Berdan, takipçilerini de maske takmaları konusunda uyardı: “Virüs havada 3 saat kadar kalabiliyor. Sizden önce birisi hapşırdıysa virüsü kapabiliyorsunuz. O yüzden Asyalılar sokakta bile suratlarında maskeyle dolaşıyor.”