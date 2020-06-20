Beren Saat kararını verdi! Boşanıyorlar mı?

Uzun süre boşanma haberleri ile magazin gündeminden düşmeyen Beren Saat ile Kenan Doğulu, aralarındaki buzları eritmiş gibiydi. İddiaya göre; Beren Saat, emlakçılara haber gönderdi ve acil daire arayışına girdi.
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Beren Saat ile Kenan Doğulu, 29 Temmuz 2014 tarihinde Los Angeles'da nikah masasına oturmuştu. Geçen yıl ilişkilerinde büyük bir kriz yaşayan çift, boşanma haberleriyle gündemden düşmedi.
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Kriz bitmedi!
Kanal D ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programının haberine göre; ünlü çiftin üzerinden kara bulutlar ayrılmıyor.
Evliliklerindeki krizi aşamadıkları konuşulan çiftten Beren Saat, evden ayrılmaya karar verdi.Emlakçılara haber gönderen Beren Saat acil ev arayışına girdi.
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'Efe’yle şarkımız Hero çalınca...'
Beren Saat'in, 35'inci yaş gününe girerken yayınladığı mesaj çok konuşulmuştu.
"Bugün bir yaşıma daha girdim! İnsanların yaş aldıkça ne kadar acımasız olabildiği gerçeğiyle; hepsinin aslında aynı kusursuz bebek olarak Dünya’ya geldiği bilgisi arasında bocalamaktayım. Bir yandan kollektif bir aşkta yüzdüğüm, bir yandan en yakınımda nefreti hissettiğim bu yaş günümde artık ağlamayı aşmış, gelene gülmekteyim :) Ayak bastığım en karanlık doğum günüm olduğunu düşündüğüm anda Efe’yle şarkımız Hero çalınca birden mutfaktaki radyoda, ruhuma yeniden ışık yayıldı. Bence hayatımın ikinci yarısı daha güzel olanı olacak; yaşamın benim için inci gibi sıraya dizdiği travmalardan sonra bunu bekliyor, bunu umuyorum."
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'Bir direniştir yaşamak'
"Bir direniştir yaşamak ve bir akıştır aynı zamanda; bir kabulleniştir, parçalanıştır, bütünlenip yeniden doğuştur; bir serzeniştir yaşamak; ani bir yüzleşmedir, yeniden tanışmadır, yolun yarısında baştan başlamadır; deli derlercesine bir gülüştür; insan incitememektir şahsi incinmişliklerinden ötürü; bir dinleyiştir vaaz vermeden, ikna oluştur sual etmeden; bir diz çöküştür eğilebildiğince ve fakat dimdik bir inanıştır da yaşamak; öyle bir seviştir ki herkesi olduğu gibisine... İyi ki varsınız, iyi ki doğduk!..."
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'Oyun arkadaşımı buldum galiba'
Kenan Doğulu'nun doğum gününde ise 'Oyun arkadaşımı kaybettim' demişti...
“Ben oyun arkadaşımı buldum galiba” dedim bir akşam, gözlerin parlayarak baktın. Gece gitar sesiyle uyandım; bir şarkıya başlamıştın, büyülendim. Biz o şarkıyı beraber bitirirken, aşk şarkısı olduk. Birbirimizin yaralarını öptükçe can arkadaşı olduk."
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'Sen masumiyetini kaybettin...'
"Yaydığımız aşk enerjisiyle çevremizde iklim değişikliğine sebep olduk ve beraber ne eğlendik. Sonra bir noktada sen masumiyetini kaybettin; ben de oyun arkadaşımı, yol arkadaşımı… Bir yerlerin kapısında el ele çekilmiş naylon fotoğraflarımızı aşk sananlar için bunlar, arkadaşlarımızın gözünden hesapsızca biz işte."
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'Boşanmak isin en kolay kısmı'
"Ne zaman boşanacaksınız diyorlar sürekli; güvenmek, bağlanmak, bağışlamak, vazgeçmek bütün bu ağır duygusal süreci hiç merak eden yok.Boşanmak isin en kolay kısmı, ben evlenmeye de görece az hevesli taraftım zaten. Benim için esas olan hep aşktı, aşktır! Bir yastıkta kocamak mi, beraber ölmek mi insanların bir aşkı başarmaktan anladığı bilemiyorum."
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'Her damla gözyaşıma ziyadesiyle değdin'
"Oysa sen, ben, baba’nın gitarı bir yatağın içinde; sonsuz zamanın durakladığı, ömrün tamamlandığı yüzyıllar yaşadık. Bu demode romantizmde ortağım olduğun için teşekkür ederim. Sen tabi ki yeni şarkılar yazacaksın. Artık içimde ne öfke, ne en ufak bir pişmanlık; her damla gözyaşıma ziyadesiyle değdin. İyi ki doğdun da, sana aşık oldum”
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'Bu sefer 'tamam' dedikçe kopamaz olduk'
Beren Saat, manidar mesajlarıne bir yenisini daha ekledi. Saat, eşinin 31 Mayıs'taki doğum gününü şu mesajla kutladı:
"Ne çok uçtuk konduk, dağıldık toparlandık, nefesimiz bitene kadar güldük hıçkırarak ağladık, idol olduk hain olduk, bu sefer 'tamam' dedikçe kopamaz olduk, sevgili olduk, oyun arkadaşı olduk, es olduk, zor günlerde yoldaş olduk, birbirimize muse olduk, tam ilişkimizin tüm evreleri yaşandı bitti derken müzikle birlik olduk."
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'Beceremediğimiz evlilik olsun'
"Karantina günlerinden sana yeniden hayran olarak çıkıyorum; her şarkıma kattığın her fikir, çaldığın her nota sonsuzluğa taşır harmonimizi, beceremediğimiz evlilik olsun"