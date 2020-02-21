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Haber Giriş: 21 Şubat 2020 - 07:23, /

Beren Saat ile Kenan Doğulu el ele: Çok mutluyuz!

Ayrılık dedikodularına 3 ay önce çıktıkları Los Angeles tatiliyle nokta koyan Beren Saat ve Kenan Doğulu önceki akşam bir kez daha el ele görüntülendi.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
1KARA BULUTLAR DAĞILDI

KARA BULUTLAR DAĞILDI

Beren Saat ve Kenan Doğulu geçen yıl ayrılık haberleriyle gündemdeydi. Boşanacakları konuşulan çift, evliliklerine bir şans daha tanımaya karar verdi.

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Çift, aralık ayında birlikte Los Angeles’a gitti. Saat ve Doğulu o tatilden dönüşte havalimanında kol kola görüntülendi.

3YÜZLER GÜLÜYOR

YÜZLER GÜLÜYOR

Ayrılık dedikodularına o fotoğraflarla nokta koyan Beren Saat ve Kenan Doğulu, önceki akşam da Uniq Hall’de görüntülendi.

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“Amadeus” adlı oyundan el ele çıkan ve hayli mutlu görünen çift, sorulara “Her şey çok güzel, mutluyuz, teşekkür ederiz” yanıtını vererek uzaklaştı.

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Selçuk Yöntem, buluşma fotoğrafını "Beren ve Kenan dün gece Amadeus'a geldiler ne iyi ettiler.." notu ile Instagram'da paylaştı.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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