Beren Saat ile Kenan Doğulu el ele: Çok mutluyuz!

Beren Saat ve Kenan Doğulu geçen yıl ayrılık haberleriyle gündemdeydi. Boşanacakları konuşulan çift, evliliklerine bir şans daha tanımaya karar verdi.Çift, aralık ayında birlikte Los Angeles’a gitti. Saat ve Doğulu o tatilden dönüşte havalimanında kol kola görüntülendi.Ayrılık dedikodularına o fotoğraflarla nokta koyan Beren Saat ve Kenan Doğulu, önceki akşam da Uniq Hall’de görüntülendi. “Amadeus” adlı oyundan el ele çıkan ve hayli mutlu görünen çift, sorulara “Her şey çok güzel, mutluyuz, teşekkür ederiz” yanıtını vererek uzaklaştı.Selçuk Yöntem, buluşma fotoğrafını Beren ve Kenan dün gece Amadeus'a geldiler ne iyi ettiler.. notu ile Instagram'da paylaştı.