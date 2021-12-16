Berdan Mardini'den imaj açıklaması: Özcan abi ile konuştum...
5. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri, önceki akşam Anadolu Yakası’ndaki Limak Eurasia Luxury Hotel’de düzenlenen törenle sahiplerini buldu.
Crazy Prodüksiyon Yapım&Organizasyon tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Altın Kalite Ödülleri’nin ev sahipliğini Hülya Yanıkdağ ve İlker Bekar yaptı. Sunuculuğunu Tuğba Özay ile Şenol İpek’in üstlendiği gecede, ‘yaşam boyu onur ödülü’ ve TRT Müzik’te yaptığı “Mazhar Alanson ile” programıyla ‘yılın en iyi müzik programı’ ödüllerini alan Mazhar Alanson, mini bir konser verdi.
Özcan abi ile konuştum
Berdan Mardini, yeni imajı için “Saçımı boyuyordum, artık boyamıyorum. Saunadan çıkıp, üzerime ceket giyip fotoğraf çektim. Yeni imaj çalışmam pazartesi olacak” dedi. Şarkıcı, Özcan Deniz’e benzetilmesi hakkında da şöyle dedi: “Özcan Abi’yle konuştum. İnsanlar birbirine benzeyebilir. Bu konu niye o kadar uzadı anlamadım.”
Anne olmak muhteşem
Erol Sebebci’yle evli olan ve 2 yıl önce bir kız bebek dünyaya getiren Atiye, “Anne olmak muhteşem bir duygu. O benim her şeyim. En değerliği varlığım” dedi.
Eşim melek gibi
“Aziz”in çekimleri nedeniyle ödül törenine son anda yetişen Murat Yıldırım, eşi İman Elbani’nin diziye dahil olmasıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Onun için zor oldu. Çünkü kısa bir zamanda anadili olmayan bir dille oynamak zorunda. Yardımcı olmaya çalıştım.” Oyuncu, eşinin diziden alacağı ücreti kimsesiz çocuklara bağışlama kararı alması hakkında da “Gerçekten melek gibi bir insan” dedi.
İki film, bir dizi
‘Yılın yıldızı parlayan kadını’ ödülünü alan Aslıhan Karalar, yeni projelerini anlattı: “Son olarak ‘Daha İyi Bir Yarın’ ve ‘Adanış Kutsal Kavga’ filmlerinde rol aldım. Yaz aylarında da ‘Limit’ adında Kore uyarlaması bir dizi çektik. Dijital platformda yayınlanacak.”
İŞTE ÖDÜLLER
∆ Yaşam boyu onur ödülü: Mazhar Alanson
∆ Müzik programı: Mazhar Alanson ile
∆ Müzik programı yapımcısı: Hilmi Alanson
∆ Erkek oyuncu: Murat Yıldırım
∆ Yardımcı erkek oyuncu: Görkem Sevindik
∆ Gündüz kuşağı programı sunucusu: Elif Ece Uzun
∆ Arabesk fantezi sanatçısı: Berdan Mardini
∆ Erkek sunucu: Mert Öcal
∆ Yıldızı parlayan kadın: Aslıhan Karalar
∆ Dijital platform şarkısı: Wobble (Ebru Keskin)∆ Kadın sunucu: Aslı Turanlı
∆ Model: Günay Musayeva
∆ Dizi magazin programı: Dizi TV
∆ Yarışma programı: Kim Milyoner Olmak İster?
∆ Drama dizisi: Kardeşlerim
∆ Yapım şirketi: NGM Medya
∆ Yapımcı: Nazlı Heptürk
∆ Erkek haber sunucusu: Cem Öğretir
∆ Ana haber: ATV Ana Haber
∆ Müzik programı: Mazhar Alanson ile
∆ Müzik programı yapımcısı: Hilmi Alanson
∆ Erkek oyuncu: Murat Yıldırım
∆ Yardımcı erkek oyuncu: Görkem Sevindik
∆ Gündüz kuşağı programı sunucusu: Elif Ece Uzun
∆ Arabesk fantezi sanatçısı: Berdan Mardini
∆ Erkek sunucu: Mert Öcal
∆ Yıldızı parlayan kadın: Aslıhan Karalar
∆ Dijital platform şarkısı: Wobble (Ebru Keskin)∆ Kadın sunucu: Aslı Turanlı
∆ Model: Günay Musayeva
∆ Dizi magazin programı: Dizi TV
∆ Yarışma programı: Kim Milyoner Olmak İster?
∆ Drama dizisi: Kardeşlerim
∆ Yapım şirketi: NGM Medya
∆ Yapımcı: Nazlı Heptürk
∆ Erkek haber sunucusu: Cem Öğretir
∆ Ana haber: ATV Ana Haber