Berdan Mardini'den imaj açıklaması: Özcan abi ile konuştum...

Eşim melek gibi

“Aziz”in çekimleri nedeniyle ödül törenine son anda yetişen Murat Yıldırım, eşi İman Elbani’nin diziye dahil olmasıyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “Onun için zor oldu. Çünkü kısa bir zamanda anadili olmayan bir dille oynamak zorunda. Yardımcı olmaya çalıştım.” Oyuncu, eşinin diziden alacağı ücreti kimsesiz çocuklara bağışlama kararı alması hakkında da “Gerçekten melek gibi bir insan” dedi.