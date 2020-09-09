Bennu Yıldırımlar paylaştı! Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli şimdi ne yapıyor?
“Yaprak Dökümü” dizisinde evin küçük kızı Ayşe’yi canlandıran Şebnem Ceceli büyüdü. Diziden sonra eğitimine ağırlık veren genç oyuncu Hukuk fakültesini kazandı. Bennu Yıldırımlar seneler sonra dizide kardeşini canlandıran Ceceli ile bir araya geldi.
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Takvimler 13 Eylül 2006’yı gösterdiğinde Reşat Nuri Güntekin’in aynı adlı eserinden ekrana uyarlanan “Yaprak Dökümü” izleyici ile buluştu. Kimi zaman ağlatan, kimi zaman güldüren, kimi zaman ise düşündüren dizi efsaneleşen karakterleriyle 5 sezon boyunca evlerimize konuk oldu.
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Halil Ergün, Güven Hokna, Deniz Çakır, Gökçe Bahadır, Fahriye Evcen, Bennu Yıldırımlar ve Hasan Küçükçetin farklı yapımlarla izleyici karşısına çıkmaya devam ettiler. Evin en küçük üyesi Ayşe yani Şebnem Ceceli ise eğitimine ağırlık verdi, ekrandan uzaklaştı.
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Uzun bir aradan sonra dizide ablasını canlandıran Bennu Yıldırımlar'la buluşan Ceceli, emeklerinin karşılığını aldı. Yıldırımlar, sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafa 'Uzun bir aradan sonra , Yaprak Dökümü'nde en küçük kız kardeşimiz Ayşe’yi oynayan Şebnem Ceceli‘yle buluştuk. O artık Hukuk fakültesi öğrencisi. Gurur duydum. Yolu açık olsun' mesajını yazdı.
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HER BAYRAM HALİL ERGÜN'Ü ARIYORUM
Şebnem Ceceli, Kelebek'ten Elif Ünal'a verdiği röportajda hayallerini anlatmıştı...
Dört kişilik bir ailenin büyük çocuğu Şebnem Ceceli. İlkokulu İncirlik Ahmet Hamdi Tanpınar İlköğretim Okulu’nda, ortaokulu ise Doğa Koleji’nde okumuş. Setlerle ise çok küçük yaşta tanışmış...
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“Kendi kendime oyunculuk yapmaya çalıştığımı ve bundan büyük bir keyif aldığımı fark eden ailem beni drama okuluna yazdırdı. 5 yaşındayken Ayla Algan’ın da eğitim verdiği okula başladım. Bir gün ajans yetkilileri geldi ve bana teklifte bulundular. Hemen arkasından ‘Yaprak Dökümü’ dizisi başladı...”
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İlk projesinde birbirinden usta isimlerle kamera karşısına geçme fırsatını yakalayan şanslı isimlerden Şebnem!
“Yaprak Dökümü’nden önce herhangi bir projede yer almadım. Dizinin uzun sürmesi, oyuncuların başarısı çok az kişinin yaşayabileceği büyük bir tecrübeydi benim için” diyor.
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Yaşı sebebiyle sette yaşananları çok fazla hatırlamasa da, unutmadığı bir gerçek var:
“Halil Ergün ve Deniz Çakır neşe kaynağımdı. Onlarla beraberken çok gülüyordum.”
Milyonları ekrana kilitleyen final bölümü ile oyuncuların tamamının katıldığı gala gecesi Şebnem’i çok duygulandırmış...
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“Gala gecesinde çok ağladım. Aradan yıllar geçti. Her bayram Halil Ergün’ü arıyorum. Onun bayramını kutluyorum. Çok sık olmasa da Deniz Çakır ile de görüşüyorum.”
“Yaprak Dökümü” bittiğinde farklı projelerden de teklif gelmiş Şebnem Ceceli’ye ama o kabul etmemiş.
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“Eğitimime ağırlık vermem gerekiyordu. Oyunculuk yapmadım ama sanattan da kopmadım. Piyano eğitimi almaya başladım. Profesyonel olmasam da düzenli bir şekilde spor yapmaya özen gösteriyorum” diye açıklıyor bu durumu Ceceli.
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“Doktor olmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Oyunculuk ise her zaman yapmak istediğim bir iş. İkisini birlikte yapabilmek beni çok mutlu eder. Başta Halil Ergün ve tüm “Yaprak Dökümü” oyuncuları, Hande Doğandemir ve bir de Cem Yılmaz ile aynı projede yer almayı çok isterim.”
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Şebnem Ceceli uygun bir senaryo olursa oyunculuğa geri dönebileceğini söylüyor... “Yaprak Dökümü”nü ise yere göğe sığdıramıyor: “Böyle kaliteli bir projede yer aldığım için çok mutluyum. Bana kattığı çalışma disiplini, tecrübe ve güzel anıların ömür boyu yol göstereceğine inanıyorum.”