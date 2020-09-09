Bennu Yıldırımlar paylaştı! Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli şimdi ne yapıyor?

“Doktor olmak istiyorum. Bunun için de çok çalışıyorum. Oyunculuk ise her zaman yapmak istediğim bir iş. İkisini birlikte yapabilmek beni çok mutlu eder. Başta Halil Ergün ve tüm “Yaprak Dökümü” oyuncuları, Hande Doğandemir ve bir de Cem Yılmaz ile aynı projede yer almayı çok isterim.”