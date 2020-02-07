Benim sana şiddet uyguladığıma kim inanır! Ünlü oyuncu karısı tarafından darp edilmiş

Basında yer alan ses kayıtlarında Amber Heard kocasına "Hadi dünyaya söyle Johnny, söyle! Onlara 'Ben Johnny Depp, bir erkek olarak aile içi şiddete maruz kalıyorum' de ve bak bakalım kaç kişi sana inanacak veya yanında yer alacak" diyor. Heard daha sonra da mahkemenin zayıf bir kadın yerine bir erkeği haklı görmeyeceğini belirtip "Ben 52 kiloyum ve mahkemede her şeyi benim başlattığımı mı söyleyeceksin?" diye soruyor.