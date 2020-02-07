Benim sana şiddet uyguladığıma kim inanır! Ünlü oyuncu karısı tarafından darp edilmiş
İki ünlü oyuncunun "büyük aşk" diye başlayan önce evliliğe sonra da kavgalı bir boşanmaya uzanan ilişkisiyle ilgili bilinmeyenler gün yüzüne çıkıyor. İngiliz basınında yer alan haberlere göre boşanma sürecinin ilk aşamasında "kocamdan şiddet gördüm" diyen güzel oyuncu aslında kendisi de kocasına şiddet uyguladı.
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Johnny Depp ile uğruna 14 yıllık sevgilisi Vanesa Paradis'yi terk ettiği Amber Heard'ün evlilikleri sırasında kapalı kapılar ardında yaşadıkları ses kayıtlarıyla ortaya çıkıyor. Boşanma davasının ilk aşamasında darp edilmiş fotoğrafları eşliğinde Depp'ten şiddet gördüğünü iddia eden Heard'ün ses kayıtları basına yansıdı. Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre bu kayıtlarda Amber Heard, bir tartışma sırasında Johnny Depp'e "Benim sana şiddet uyguladığıma kimse inanmaz" diye bağırıyor.
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Basında yer alan ses kayıtlarında Amber Heard kocasına "Hadi dünyaya söyle Johnny, söyle! Onlara 'Ben Johnny Depp, bir erkek olarak aile içi şiddete maruz kalıyorum' de ve bak bakalım kaç kişi sana inanacak veya yanında yer alacak" diyor. Heard daha sonra da mahkemenin zayıf bir kadın yerine bir erkeği haklı görmeyeceğini belirtip "Ben 52 kiloyum ve mahkemede her şeyi benim başlattığımı mı söyleyeceksin?" diye soruyor.
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Ses kaydına göre Johnny Depp konuşmanın bir yerinde "Canını yaktım. Canını yaktım. Ama seni hayattaki her şeyden çok seviyorum. Seninle mahkemeye gitmek istemiyorum. Senin ismini karalamak istemiyorum. Bunun barışçıl, aramızda yapılmasını istiyorum. Uzlaşmalıyız. Bu son şans Amber. Bu belgeleri hazırladığımda, geri dönüş yok" diyerek karısına barışmaları gerektiğini söylüyor.
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Johnny Depp ile Amber Heard, Rum Diaries adlı filmde birlikte kamera karşısına geçtiler. Senaryo gereği başlayan aşkları gerçeğe dönüşünce de 2015 yılında evlendiler. Depp bu süreçte uzun süredir birlikte olduğu, iki çocuğunun annesi Fransız oyuncu ve şarkıcı Vanessa Paradis'den ayrıldı.
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Ancak Depp ve Heard'ün evliliği çok uzun ömürlü olmadı. 2017 yılında Heard Depp'ten şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı. Hatta yüzündeki morluklarla çekilen fotoğrafları hem basına yansıdı hem de mahkemeye delil olarak sunuldu.
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Bir süre önce Johnny Depp kendisinin Amber Heard'e değil onun kendisine şiddet uyguladığını iddia etmişti. Depp geçen yıl Amber Heard'e 50 milyon dolarlık hakaret davası açtı. Aktör, Amber Heard'ün evli oldukları sırada kendisini Elon Musk ile aldattığını da ileri sürdü.
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Johnny Depp, evlilikleri sırasında eşinin kendisini aldattığını da ileri sürdü. Depp, Amber Heard'ün, evliliklerinin üzerinden daha bir ay bile geçmeden Tesla'nın kurucusu milyarder girişimci Elon Musk ile romantik bir ilişkiye girdiğini de iddia etti. Aktörün iddiasına göre, Depp işleri gereği şehir ya da ülke dışındayken, Musk, gecenin ilerleyen saatlerinde Amber Heard ile kendi evinde buluşuyordu. Ünlü oyuncu "eşimden şiddet gördüm" diyerek bereli yüzünü kamuoyuna gösterdiği gece de Heard ile Musk'ın buluştuğu da Depp'in iddiaları arasında.
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Amber Heard ile Elon Musk daha sonra bir birliktelik yaşadı. Her ikisi de ilişkinin akıbeti hakkında konuşmazken basında ayrıldıkları söylentileri çıktı. Bir dönem ayrılan ikili sonra barıştı. Ancak bir kez daha yollarını ayırdı. Elon Musk, bu ayrılığın ardından Amber Heard'e gerçekten aşık olduğunu ve ayrılık döneminde çok acı çektiğini belirtti.
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Amber Heard bir süredir görüntü yönetmeni Bianca Butti ile ilişki yaşıyor.