'Ben yastık kullanamadım' Ünlülerden yeni akım!

Koronavirüsle mücadele etmek için tüm dünyada herkes evlere kapanırken sosyal medyada pek çok akım başladı. İnternet ortamının en dikkat çeken akımlarından biri 'Quarantine Pillow Challenge' oldu. Ünlüler, influencer'lar ve sosyal medya kullanıcıları akıma uymak için yastıktan elbise yapıp fotoğraflarını Instagram'da paylaştı...