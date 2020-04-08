'Ben yastık kullanamadım' Ünlülerden yeni akım!

Moda tutkunları, dışarı çıkamayınca en güzel kıyafetleri dolapta kaldı. Ancak bu bile trend tutkunlarını durduramadı. Dünyada yayılan yastıklı paylaşım akımına Türkiye'den birçok ünlü isim fotoğraflarıyla destek verdi.
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Koronavirüsle mücadele etmek için tüm dünyada herkes evlere kapanırken sosyal medyada pek çok akım başladı. İnternet ortamının en dikkat çeken akımlarından biri 'Quarantine Pillow Challenge' oldu. Ünlüler, influencer'lar ve sosyal medya kullanıcıları akıma uymak için yastıktan elbise yapıp fotoğraflarını Instagram'da paylaştı...
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NESLİHAN DEMİR
Eksik kalmayalım dedik ama ben biraz gürbüz olduğum için normal yastık kullanamadım. Benim ki minder challange oldu...