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Haber Giriş: 08 Nisan 2020 - 16:17, /

'Ben yastık kullanamadım' Ünlülerden yeni akım!

Moda tutkunları, dışarı çıkamayınca en güzel kıyafetleri dolapta kaldı. Ancak bu bile trend tutkunlarını durduramadı. Dünyada yayılan yastıklı paylaşım akımına Türkiye'den birçok ünlü isim fotoğraflarıyla destek verdi.

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Koronavirüsle mücadele etmek için tüm dünyada herkes evlere kapanırken sosyal medyada pek çok akım başladı. İnternet ortamının en dikkat çeken akımlarından biri 'Quarantine Pillow Challenge' oldu. Ünlüler, influencer'lar ve sosyal medya kullanıcıları akıma uymak için yastıktan elbise yapıp fotoğraflarını Instagram'da paylaştı...

2NESLİHAN DEMİR

NESLİHAN DEMİR

Eksik kalmayalım dedik ama ben biraz gürbüz olduğum için normal yastık kullanamadım. Benim ki minder challange oldu...

3EDA TAŞPINAR

EDA TAŞPINAR

Ne giysek, ne giysek? Heh olur olur, yastık olur!

4ESRA- CEYDA ERSOY

ESRA- CEYDA ERSOY

Karantina modası!

5DİLA TARKAN

DİLA TARKAN

Yaz gelmiş diyorlar o zaman ben kaçtım

6IVANA SERT

IVANA SERT

Yanımda değilsiniz ama her zaman kalbimdesiniz

7ENİS ARIKAN

ENİS ARIKAN

Akımınıza tükürürüm

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