Dört aylık hamileyken iç çamaşırı defilesine çıkmış
Ünlü model 17 sene önce dört aylık hamileyken podyuma çıktığını böyle itiraf etti.
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KİMSE ANLAMAMIŞ
İlerleyen yıllara rağmen hala moda dünyasındaki etkinliğini koruyan Heidi Klum, en büyük çocuğu Leni'ye dört aylık hamileyken podyuma çıktığını açıkladı.
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DÖRT AYLIK HAMİLEYMİŞ
Dört çocuk annesi Klum, bunu Instagram üzerinden kızı Leni'nin 17'inci doğum gününü kutlarken yaptı. 2003 yılında podyuma çıktığı Victoria's Secret defilesinden görüntüler paylaşan Heidi Klum, " 17 yaşın kutlu olsun Leni. O podyumda yürürken yalnız değildim" mesajını yazdı. Klum, paylaşımında o gün podyumda yürürken dört aylık hamile olduğunu da belirtti.
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KIZI DA MODEL OLDU
Heidi Klum'un en büyük çocuğu olan Leni Klum, ünlü modelin iş insanı Flavio Briatore ile ilişkisinden dünyaya geldi. Fakat Klum'un sonradan evlendiği Seal, onu nüfusuna geçirdi ve kendi soyadını yazdı. Tam adı Helene Boshoven Samuel olan Leni Klum, geçen yıl bu yana annesinin izinden gidip moda dünyasına adım attı.
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GIGI DE KIZINA HAMİLEYDİ
Heidi Klum, hamileyken podyuma çıkan tek ünlü model değildi. Onun gibi başka ünlü modeller de hamile olmalarına rağmen bunu belli etmeden podyuma çıktı. Bunun en son örneklerinden biri de Gigi Hadid. Hadid, geçen yıl Ocak ayında düzenlenen defilere Zayn Malik ile ilişkisinden dünyaya gelen kızı Khai'ye hamileyken podyuma çıkmıştı. Hadid'in hamile olduğu hiç belli olmuyordu.
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GİYSİLERE SIĞMAYACAK DİYE KORKMUŞ
İki çocuk annesi Alessandra Ambrosio da hamileyken podyuma çıkan modellerden. 2011 yılında Victoria's Secret defilesine çıktığında Ambrosio, Noah adlı oğluna hamileydi. Ambrosio'nun eski nişanlısı Jamie Mazur'dan biri kız diğeri erkek iki tane çocuğu bulunuyor. Brezilyalı model, hamileyken podyuma çıkabileceğini hiç düşünmemiş. O dönemi de "Menajerim hamile olduğumu biliyordu. Ona provalarda başarılı olacağımı düşünmediğimi çünkü birkaç kilo aldığımı söyledim. Ama ikimiz de sessiz kaldık" diye anlattı. Fakat korktuğu başına gelmedi ve Alessandra Ambrosio, o defilede podyuma çıktı. Kimse de hamile olduğunu anlamadı.
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AYNI PODYUMDA İKİ HAMİLE MODEL
Üstelik, 2011 yılında Victoria's Secret podyumunda bir değil iki hamile model vardı. Biri de Lily Aldridge idi. O da tıpkı Ambrosio gibi defileye çıktığında hamileydi. Defileden sonra yaptığı açıklamada eşi Caleb Followill ile bir bebek beklediklerini duyurdu.
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O DA HAMİLEYMİŞ
Doutzen Kroes da hamileyken podyuma çıkan modellerden. 2013 yılında yine Victoria's Secret defilesine çıktığında Kroes da hamileydi. Şovdan sonra da mutlu haberi açıkladı. Defilede, hamileliğinin ilk evrelerindeydi Doutzen Kroes. Ünlü model, DJ Sunnery James Gorré ile evli ve iki çocuk annesi.
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GÖRÜNTÜSÜ KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI
Irina Shayk da hamileyken podyuma çıkan ünlülerden. 2016 yılında Victoria's Secret podyumuna çıktığında aslında giydiği kıyafetler de karnını kapatan türdendi. Üstelik, kilo aldığı da belli oluyordu. O gün birçok kişinin kafasında "Acaba hamile mi?" sorusu dolaştı. O sırada Bradley Cooper ile birlikte olan modelin hamile olduğu ise defileden çok kısa süre sonra ortaya çıktı. Shayk'ın Lea adında bir kızı bulunuyor.