Dört aylık hamileyken iç çamaşırı defilesine çıkmış

GİYSİLERE SIĞMAYACAK DİYE KORKMUŞ İki çocuk annesi Alessandra Ambrosio da hamileyken podyuma çıkan modellerden. 2011 yılında Victoria's Secret defilesine çıktığında Ambrosio, Noah adlı oğluna hamileydi. Ambrosio'nun eski nişanlısı Jamie Mazur'dan biri kız diğeri erkek iki tane çocuğu bulunuyor. Brezilyalı model, hamileyken podyuma çıkabileceğini hiç düşünmemiş. O dönemi de "Menajerim hamile olduğumu biliyordu. Ona provalarda başarılı olacağımı düşünmediğimi çünkü birkaç kilo aldığımı söyledim. Ama ikimiz de sessiz kaldık" diye anlattı. Fakat korktuğu başına gelmedi ve Alessandra Ambrosio, o defilede podyuma çıktı. Kimse de hamile olduğunu anlamadı.