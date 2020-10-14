Bella Hadid, Jack Nicholsun'ın torunu Duke ile aşk mı yaşıyor?

Uzun süredir yalnız olduğu sanılan Hadid ile ilgili bir iddia ortaya atıldı.Buna göre kısa bir süre önce 24'üncü doğum gününü kutlayan Hadid, sinemanın efsane oyuncularından Jack Nicholson'ın torunu Duke Nicholson ile gözlerden uzak bir aşk yaşıyor.Page Six'e konuşan bir kaynak, Bella Hadid ile 20 yaşındaki Duke'un geçen aydan bu yana birlikte olduğunu ileri sürdü.Hatta iddialara göre Bella Hadid ile Duke, top modelin doğum gününü de sosyal medyada paylaşılan o partiden önce baş başa kutladı.İleri sürülenlere göre çift, Duke Nicholson'ın New York'a yaptığı bir ziyaret sırasında tanıştı.Duke de tıpkı dedesi gibi bir oyuncu. Babasının soyadı yerine ünlü dedesinin soyadını kullanmayı tercih ediyor.Duke'un annesi Jennifer, Jack Nicholson ile Sandra Knight'ın evliliğinden dünyaya geldi. Duke, Jeninfer Nicholson'ın Mark Norfleet ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu.Bella Hadid, The Weeknd ile aşkıyla uzun süre gündemde kaldı. Ayrılıp barışan çift daha sonra yollarını kesin olarak ayırdı. The Weeknd bir süre de Selena Gomez ile flört etti.