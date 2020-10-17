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Magazin
Haber Giriş: 17 Ekim 2020 - 14:27 | 

Bella Hadid doğum günü tatilinden döndü

 Geçen hafta 24'üncü doğum gününü kutlayan top model Bella Hadid, evine geri döndü.

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Ablası Gigi Hadid'in bir kız bebek dünyaya getirmesiyle teyze olma mutluluğunu da yaşayan Bella Hadid, New York'ta görüntülendi.

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Bir mini trençkot elbise giyen Hadid, ilk görüntülendiğinde ayağında altın rengi stilettolar vardı.

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Koronavirüs önlemi olarak siyah bir maske tercih eden Hadid, hava karardıktan sonra bir kez daha objektiflere takıldı.

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Bu kez kıyafeti aynı olsa da stilettolarını değiştirip daha rahat bir çift ayakkabı giymişti.

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Bella Hadid, geçtiğimiz hafta yeni yaşını bir grup arkadaşıyla birlikte çıktığı tropik tatilde kutladı.

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Hadid'in adı yine geçen hafta Jack Nicholson'ın torunu Duke ile aşk söylentilerine de karıştı. İddialara göre Duke Nicholson ile Bella Hadid gizli bir aşk yaşıyor.

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Ancak bu iddialara Hadid'den ne doğrulama ne yalanlama geldi.

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Bella Hadid, daha önce The Weeknd ile aşk yaşamıştı.

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