Bella Hadid de Dilara Fındıkoğlu'nu seçti

Fransa'nın başkenti Paris'deki moda haftası devam ediyor. Ünlü firmaların yeni koleksiyonları birbiri ardına meraklılara sunuluyor. Hafta kapsamında bir Türk modacının defilesi olmasa da anla model Bella Hadid, katıldığı partide giydiği kıyafetle bir Türk modacıdan söz edilmesini sağladı.
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23 yaşındaki Hadid, görev aldığı Vivienne Westwood defilesi sonrası katıldığı partide Türk modacı Dilara Fındıkoğlu'nun tasarımı olan bir kıyafet giydi. Maskülen kıyafetin belindeki 'Dilara' yazısı da dikkat çekti. Fındıkoğlu da Instagram sayfasında Hadid'in bu kıyafetle çekilen fotoğrafına yer verdi.
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Hadid'in giydiği bu kıyafet Dilara Fındıkoğlu'nun AW20 adını verdiği koleksiyonundan. Hadid, dana önce de Fındıkoğlu'na ait bazı tasarımları giymişti. Türk kökenli Dilara Fındıkoğlu uzun süredir Londra'da yaşıyor. Modacının tasarımlarını giyen ünlüler arasında Lorde, Rihanna ve Lady Gaga da bulunuyor.