Behçet hastalığı nedir? İşte Behçet hastalığının belirtileri ve tedavisi

TEDAVİSİ

Tedavi hastaya göre ve tutulan organa göre düzenlenmektedir. Bu rahatsızlıkta görme kaygı, en tehlikeli sonuçlardan biridir. Bu yüzden düzenli aralıklarla, herhangi bir şikayet olmasa bile göz muayenesi ve uzman tarafından takip gerekmektedir. Bu durum dışında da Behçet hastalığında takip oldukça önemlidir. Düzenli olarak mutlaka uzman kontrolü yapılmalıdır. Bu sayede hayati organ tutulumlarına erken müdahale edilebilmekte ve hastalığın olası sonuçları önlenebilmektedir.