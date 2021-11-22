Behçet hastalığı nedir? İşte Behçet hastalığının belirtileri ve tedavisi
Behçet hastalığının belirtileri ve tedavisi merak ediliyor. Gündemde merak edilen hastalıklar arasında yer alan Behçet hastalığı ilk kez İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Hulusi Behçet tarafından 1937 yılında tanımlanmıştır. Peki, Behçet hastalığı belirtileri ve tedavisi nedir?
Behçet hastalığı araştırılan konulardan biri oldu. Hastalık herhangi bir yaşta görülmekle birlikte, ortalama başlangıç yaşı 20-30'dur. Behçet hastalığı çocukluk çağında da görülebilir. Erkeklerde kadınlara göre daha sık rastlanır. Coğrafik dağılım olarak "pek yolu ülkelerinde ve bir İpek yolu ülkesi olan Türkiye'de sık görülmektedir.
BEHÇET HASTALIĞININ BELİRTİLERİ
Gözlerde görme kaybına yol açabilen tutulum,
Sık tekrarlayan ağız yaraları,
Vücutta sivilce benzeri lezyonlar, ağrılı deri altı bezeleri,
Genital bölgede iz bırakarak iyileşen yaralar,
Eklemlerde ağrı ve şişlikler,
Damarlarda tıkanıklık,
Akciğer, sindirim sistemi, böbrek tutulumları,
Bu belirtilerin çoğu kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir ve aynı hastada hepsi görülmeyebilir. Bu belirtilerin birkaç tanesinin bir arada bulunması tanı için yeterlidir.
Sık tekrarlayan ağız yaraları,
Vücutta sivilce benzeri lezyonlar, ağrılı deri altı bezeleri,
Genital bölgede iz bırakarak iyileşen yaralar,
Eklemlerde ağrı ve şişlikler,
Damarlarda tıkanıklık,
Akciğer, sindirim sistemi, böbrek tutulumları,
Bu belirtilerin çoğu kişiden kişiye farklılıklar gösterebilir ve aynı hastada hepsi görülmeyebilir. Bu belirtilerin birkaç tanesinin bir arada bulunması tanı için yeterlidir.
TEDAVİSİ
Tedavi hastaya göre ve tutulan organa göre düzenlenmektedir. Bu rahatsızlıkta görme kaygı, en tehlikeli sonuçlardan biridir. Bu yüzden düzenli aralıklarla, herhangi bir şikayet olmasa bile göz muayenesi ve uzman tarafından takip gerekmektedir. Bu durum dışında da Behçet hastalığında takip oldukça önemlidir. Düzenli olarak mutlaka uzman kontrolü yapılmalıdır. Bu sayede hayati organ tutulumlarına erken müdahale edilebilmekte ve hastalığın olası sonuçları önlenebilmektedir.