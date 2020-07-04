Bebek doğdu doğacak

Kısa bir süre sonra ilk bebeklerine kavuşmaya hazırlanan müzisyen Joe Jonas ile oyuncu Sophie Turner önceki gün çıktıkları yürüyüşte objektiflere takıldı. Fotoğraf: MegaEncino, California'da yeşilliklerin hakim olduğu sakin bir bölgedeki bu yürüyüşe 24 yaşındaki Turner'ın annesi ile babası Sally ve Andrew Turner da katıldı.Bir spor taytının üzerine beyaz bir mini elbise giyen Turner'ın karnının iyice büyüdüğü gözlerden açmadı. Güzel oyuncu, yürüyüş sırasında sık sık elini karnına götürdü.Bütün aile yürüyüş sırasında hem güneş gözlüklerini hem de maskelerini eksik etmedi. Sophie Turner'ın babası Andrew'nun ilginç maskesi de dikkat çekti.Sophie Turner, önemli rollerinden birini üstlendiği Game of Thrones (Taht Oyunları) adlı diziyle kariyerinin zirvesine ulaştı. Başarılı bir müzisyen olan Joe Jonas ile geçen yıl evlendiler.Baba olmaya hazırlanan Joe Jonas da kardeşleriyle birlikte kurduğu Jonas Brothers adlı grupla tanınıyor. Jonas'ın oyunculuk deneyimi de bulunuyor.