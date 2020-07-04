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Hürriyet
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Haber Giriş: 04 Temmuz 2020 - 09:25,

Bebek doğdu doğacak

Anne olmak için gün sayan oyuncunun karnı giderek büyüyor.

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1GÜNEŞLİ BİR GÜNDE YÜRÜYÜŞ
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GÜNEŞLİ BİR GÜNDE YÜRÜYÜŞ

Kısa bir süre sonra ilk bebeklerine kavuşmaya hazırlanan müzisyen Joe Jonas ile oyuncu Sophie Turner önceki gün çıktıkları yürüyüşte objektiflere takıldı.

Fotoğraf: Mega

2AİLE BİR ARADA
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AİLE BİR ARADA

Encino, California'da yeşilliklerin hakim olduğu sakin bir bölgedeki bu yürüyüşe 24 yaşındaki Turner'ın annesi ile babası Sally ve Andrew Turner da katıldı.

3ELİ KARNINDA
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ELİ KARNINDA

Bir spor taytının üzerine beyaz bir mini elbise giyen Turner'ın karnının iyice büyüdüğü gözlerden açmadı. Güzel oyuncu, yürüyüş sırasında sık sık elini karnına götürdü.

4HEPSİ MASKELİ
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HEPSİ MASKELİ

Bütün aile yürüyüş sırasında hem güneş gözlüklerini hem de maskelerini eksik etmedi. Sophie Turner'ın babası Andrew'nun ilginç maskesi de dikkat çekti.

5TAHT OYUNLARI İLE TANINDI
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TAHT OYUNLARI İLE TANINDI

Sophie Turner, önemli rollerinden birini üstlendiği Game of Thrones (Taht Oyunları) adlı diziyle kariyerinin zirvesine ulaştı. Başarılı bir müzisyen olan Joe Jonas ile geçen yıl evlendiler.

6BAŞARILI MÜZİSYEN
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BAŞARILI MÜZİSYEN

Baba olmaya hazırlanan Joe Jonas da kardeşleriyle birlikte kurduğu Jonas Brothers adlı grupla tanınıyor. Jonas'ın oyunculuk deneyimi de bulunuyor.

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