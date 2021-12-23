Bazen küs bazen mutlu! 26 sene...

Arzum Onan hastalık sürecini ve sonrasını "Rutin kontrollerden birinde hasta olduğumu öğrendik. Daha önce annem yaşadığı için nispeten bilinçliydik. Ayrıca doktorlarımız çok rahatlatıcıydı. O dönemi olabildiğince sakin geçirdik. Ameliyattan bir süre sonra görmüş olduğum tedavi süresince ve sonrasında Can’dan ayrı olmam gerekiyordu. Yaklaşık bir ay gibi görüşmedik. Can da bu durumdan etkilendi ve sonrasında kısa bir dönem konuşma bozukluğu yaşadı. Bu süre içinde en büyük destekçim Mehmet'ti. Hálá da öyle. Her gün yattığım hastanenin önünden geçerken arayıp, beni ne kadar çok sevdiğini söylerdi. O dönemde, ona bir kere daha aşık oldum." sözleriyle anlattı.