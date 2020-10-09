“Baskül Ailesi” dizisinin Fidan’ı Gamze Gözalan yıllar sonra ortaya çıktı

5 yaşında oyunculuğa başlayan Gözalan, ilk sahneye çıkışını şöyle anlatıyor:



“İstanbul Radyosu Çocuk Saati ve Türk Ticaret Bankası Keloğlan Çocuk Tiyatrosu’yla profesyonel olarak oyunculuğa başladım. Bu meslekten 5 yaşında ilk paramı kazandım. Dedem ve babaannem İsmail Dümbüllü oyuncularındandı. Evimizin üst katında oturan komşularımız da tiyatro yapıyordu. O zaman Direklerarası’nın son dönemleriydi ve bana yardımcı oldular. Çok etkin bir çocuktum. Hep bir kapı, bir başka kapıyı açtı.



Dublaj da yapmaya başladım. Sonra televizyon ve sinema geldi. Beraber rol aldığım Kemal Sunal, Adile Naşit, Suna Pekuysal, Ayşen Gruda hem arkadaşım hem de ustam oldu. Kimsenin yanına yanaşamayacağı ve o dönemin iyi oyuncularıyla hep bir aradaydım.”