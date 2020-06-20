Barış Üregül ile Asya Engin boşandı!

Barış Üregül ve Asya Engin 2017 yılında evlendi ve Gece ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Ancak evlilikleri uzun sürmedi.
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Asya Engin, 2 yıl önce avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasıyla çekişmeli boşanma davası açtı. Dilekçesinde çocuğunun velayetini isteyen Engin, 500 bin lira tazminat ve çocuğu için aylık 15 bin lira iştirak nafakası istedi.
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Karşı dava açan Üregül de çocuğunun velayetini talep etti. Tarafların boşanmalarına karar veren mahkeme, çocuğun velayetinin annesi Asya Engin’e verilmesine, ayrıca Barış Üregül’ün Engin’e 250 bin lira tazminat, anne ve çocuğuna aylık 10 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.
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500 lira veriyor
Asya Engin geçen yıl mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada şöyle demişti: “Baba çocuğa aylık 500 lira nafaka veriyor. Bu para bez paramızı bile karşılamıyor. Kimse boşanmak için evlenmez. Ben de bu yüzden evlenmedim. Gizlilik kararıyla açtığım davada mağdur tarafım ve hakkımı istiyorum. Tek derdim çocuğuma iyi bir anne olmak, iyi bir gelecek hazırlamak ve onunla ilgilenmek.”