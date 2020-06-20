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Haber Giriş: 20 Haziran 2020 - 07:00,

Barış Üregül ile Asya Engin boşandı!

Tarık Akan’ın oğlu Barış Üregül ile şarkıcı Asya Engin’in 3 yıllık evliliği 3 ay önce sona erdi. Kızları Gece’nin velayetini Engin’e veren mahkeme, Üregül’ün 250 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Barış Üregül ve Asya Engin 2017 yılında evlendi ve Gece ismini verdikleri bir kız çocukları oldu. Ancak evlilikleri uzun sürmedi.

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Asya Engin, 2 yıl önce avukatı aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddiasıyla çekişmeli boşanma davası açtı. Dilekçesinde çocuğunun velayetini isteyen Engin, 500 bin lira tazminat ve çocuğu için aylık 15 bin lira iştirak nafakası istedi.

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Karşı dava açan Üregül de çocuğunun velayetini talep etti. Tarafların boşanmalarına karar veren mahkeme, çocuğun velayetinin annesi Asya Engin’e verilmesine, ayrıca Barış Üregül’ün Engin’e 250 bin lira tazminat, anne ve çocuğuna aylık 10 bin lira nafaka ödemesine hükmetti.

4500 lira veriyor
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500 lira veriyor

Asya Engin geçen yıl mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada şöyle demişti: “Baba çocuğa aylık 500 lira nafaka veriyor. Bu para bez paramızı bile karşılamıyor. Kimse boşanmak için evlenmez. Ben de bu yüzden evlenmedim. Gizlilik kararıyla açtığım davada mağdur tarafım ve hakkımı istiyorum. Tek derdim çocuğuma iyi bir anne olmak, iyi bir gelecek hazırlamak ve onunla ilgilenmek.”

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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