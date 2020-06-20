Barış Üregül ile Asya Engin boşandı!

500 lira veriyor Asya Engin geçen yıl mahkeme çıkışı yaptığı açıklamada şöyle demişti: “Baba çocuğa aylık 500 lira nafaka veriyor. Bu para bez paramızı bile karşılamıyor. Kimse boşanmak için evlenmez. Ben de bu yüzden evlenmedim. Gizlilik kararıyla açtığım davada mağdur tarafım ve hakkımı istiyorum. Tek derdim çocuğuma iyi bir anne olmak, iyi bir gelecek hazırlamak ve onunla ilgilenmek.”