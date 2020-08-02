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Fatih DALDAL - DHA
Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 13:38,

Barış Falay ve ailesi Kaz Dağları'nda!

Oyuncu çift Barış Falay ve Esra Ronabar oğulları Rüzgar ile birlikte soluğu Kaz Dağları’nda aldı.

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Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Kaz Dağları’nın eteğindeki Çırpılar köyüne aile dostlarının yanına bayram tatili için gelen oyuncu Barış Falay, eşi Esra Ronabar Falay ve çocukları Mavi Rüzgar Falay, stres attı.

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Bayram tatili nedeniyle geldikleri Bayramiç ilçesinin Çırpılar köyündeki aile dostlarıyla birlikte Kaz Dağları’nı gezmek isteyen Barış Falay ve ailesi, karaçam ve köknar ağaçlarının altında doğa yürüyüşü yaptı.

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Öğle yemeğinde ise, Barış Falay’ın elleriyle hazırladığı domates salatası ve alabalıklar yendi. Falay’ın, meşhur Çanakkale domatesinden yaptığı salata, ailesi ve dostları tarafından beğenildi.

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Yörede yetişen alabalıkla öğle yemeğini tamamlayan ünlü çift, bin pınarlı dağ olarak bilinen Kaz Dağları’nın şelalelerinin altındaki göletlerde ailece uzun süre yüzerek serinledi.

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Kaz Dağları’nın Üççat ve Bıçkıderesi bölgesini gezen ünlü çift, tatile doyamadıklarını belirtti.

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Barış Falay, "Yeryüzünde cennet varsa bu kesinlikle Kaz Dağları’dır. Sonbaharda ailece yeniden bu bölgelere gelmek istiyoruz" dedi.

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