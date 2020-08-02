Barış Falay ve ailesi Kaz Dağları'nda!

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Kaz Dağları’nın eteğindeki Çırpılar köyüne aile dostlarının yanına bayram tatili için gelen oyuncu Barış Falay, eşi Esra Ronabar Falay ve çocukları Mavi Rüzgar Falay, stres attı.
2
Abone Ol
Bayram tatili nedeniyle geldikleri Bayramiç ilçesinin Çırpılar köyündeki aile dostlarıyla birlikte Kaz Dağları’nı gezmek isteyen Barış Falay ve ailesi, karaçam ve köknar ağaçlarının altında doğa yürüyüşü yaptı.
3
Abone Ol
Öğle yemeğinde ise, Barış Falay’ın elleriyle hazırladığı domates salatası ve alabalıklar yendi. Falay’ın, meşhur Çanakkale domatesinden yaptığı salata, ailesi ve dostları tarafından beğenildi.
4
Abone Ol
Yörede yetişen alabalıkla öğle yemeğini tamamlayan ünlü çift, bin pınarlı dağ olarak bilinen Kaz Dağları’nın şelalelerinin altındaki göletlerde ailece uzun süre yüzerek serinledi.
5
Abone Ol
Kaz Dağları’nın Üççat ve Bıçkıderesi bölgesini gezen ünlü çift, tatile doyamadıklarını belirtti.
6
Abone Ol
Barış Falay, "Yeryüzünde cennet varsa bu kesinlikle Kaz Dağları’dır. Sonbaharda ailece yeniden bu bölgelere gelmek istiyoruz" dedi.