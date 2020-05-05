Banyodan canlı yayın

Ünlü şarkıcı yeni şarkısını ilk kez online konuk olduğu bir programda seslendirdi. Bunun için seçtiği mekan ise oldukça ilginçti.
BACKGRID UK
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Ödüllü şarkıcı Ellie Goulding, önceki gece ünlü televizyoncu Jimmy Kimmel'ın online olarak sunduğu programa konuk oldu.
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Goulding, Jimmy Kimmel Live adlı programda yeni şarkısını ilk kez seslendirdi. Bunun için ise evinin banyosunu tercih etti.
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Goulding yeni şarkızı Worry About Me'yi hayranları için ilk kez seslendirdi. Çizgili bir kıyafet giyen Goulding, hafif bir de makyaj yaptı.
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Şarkıcının performansının ardından hayranları ve programı izleyenler sosyal medyada yorum yağdırdı. Bir hayranı "Gerçekten banyo mu orası?" diye sorarken bir çoğu da şarkıcıya övgüler yağdırdı.
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Koronavirüs nedeniyle konuklarını stüdyosunda değil kendi evinin salonunda ağırlayan Kimmel'ın programına katılanlar da genellikle evlerinin salonunda oluyordu. Fakat bu kez Goulding farklı bir mekan seçerek hafızalara kazındı.