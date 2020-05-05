Magazin Haber Giriş: 05 Mayıs 2020 - 15:23 , 05 Mayıs 2020 - 15:23

Banyodan canlı yayın

Ünlü şarkıcı yeni şarkısını ilk kez online konuk olduğu bir programda seslendirdi. Bunun için seçtiği mekan ise oldukça ilginçti.



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