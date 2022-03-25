Bahar alerjisi nasıl geçer? Bahar alerjisine ne iyi gelir? İşte bahar alerjisine iyi gelen yöntemler

Baharın gelmesi ile birlikte ortaya çıkan polenlerin neden olduğu alerjik rinit olarak da bilinen bahar alerjisinin şuan tam zamanı. Mevsim geçişlerinde şikayetlerin artış göstermesinin arkasında polenlerin artmasının yanı sıra, ortamdaki toz parçacıkları, akar böcekleri, küf mantarları ve hayvan türleri vardır. Gözlerde yanma, kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi yakınmalar ağırlıkta ise alerjik konjuktivit. Burunda akıntı , tıkanma, hapşırık, kaşıntı , yanma gibi yakınmalar ağırlıkta ise alerjik rinit (saman nezlesi). Öksürük, nefes darlığı gibi yakınmalar ağırlıkta ise astım. Ciltte alerjik yakınmalar ağırlıkta ise ürtiker olarak adlandırılır.