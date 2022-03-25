Bahar alerjisi nasıl geçer? Bahar alerjisine ne iyi gelir? İşte bahar alerjisine iyi gelen yöntemler

Halk arasında "saman nezlesi" ya da "bahar alerjisi" olarak bilinen "alerjik rinit"in bahar yorgunluğunun da sebebi olduğu biliniyor. Mart ayı ile birlikte, bu şikayetten muzdarip vatandaşların sorunları artmaya başladı. Evde kendi yöntemleri ile sorunla mücadele etmek ve alerjinin etkilerini hafifletmek isteyen vatandaşlar 'Bahar alerjisi nasıl geçer?' ve 'Polen ajerjisine ne iyi gelir?' sorularına yanıt arıyor. İşte, bahar alerjisine iyi gelen yöntemler...
Baharın gelmesi ile birlikte ortaya çıkan polenlerin neden olduğu alerjik rinit olarak da bilinen bahar alerjisinin şuan tam zamanı. Mevsim geçişlerinde şikayetlerin artış göstermesinin arkasında polenlerin artmasının yanı sıra, ortamdaki toz parçacıkları, akar böcekleri, küf mantarları ve hayvan türleri vardır. Gözlerde yanma, kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi yakınmalar ağırlıkta ise alerjik konjuktivit. Burunda akıntı , tıkanma, hapşırık, kaşıntı , yanma gibi yakınmalar ağırlıkta ise alerjik rinit (saman nezlesi). Öksürük, nefes darlığı gibi yakınmalar ağırlıkta ise astım. Ciltte alerjik yakınmalar ağırlıkta ise ürtiker olarak adlandırılır.
Bahar ayında astım, alerjik nezle, ürtiker ve göz alerjisi belirtileri varsa öncelikle doktora başvurulmalıdır
Ağız yerine burundan nefes alıp verilmeli
Polenlerin yoğun olduğu günlerde dışarıda uzun vakit geçirilmemeli
Dışarda güneş gözlüğü ve şapka takılmalı
Polenlerin yoğun olduğu saatlerde kapı ve pencereleri açmayın
Çimenlerin biçildiği yerlerden uzak durun
Aracınıza polen filtresi takmayı unutmayın
Uzun kollu elbise ve pantolon giyiniz
Yüz ve burun ara ara suyla yıkanarak temizlenmeli
Dışarıdan eve gelince kıyafetler değiştirilip duş alınmalı
Sağlıklı ve dengeli beslenmeye dikkat edilmeli
Klima kullanmaktan kaçınılmalı
Çamaşırlar parfümsüz deterjanla yıkanmalı ve ev temizliğinde kokusuz ürünler tercih edilmeli.
Bu önlemler ile birlikte doktorunuzun uygun gördüğü ilaçları kullanmanız faydalı olacaktır.
Bahar alerjileri arasında farklı etkiler gösteren alerji yapıları bulunmaktadır.
Güneşten ötürü oluşan alerjiler için güneş kremi ve cilde etki eden güneşin etkisi azaltılmalıdır.
Bahar alerjisi arasında polenler sonucunda oluşan alerjiler için çevresel faktörlere dikkat edilmelidir.
Vitamin eksiklikleri durumları sonrasında gözlemlenmekte olan alerjiler vardır. Bu etkilerin azaltılması için vitamin desteği gerekebilir.
Alerji oluşumunun gözlemlendiği dönemler içinde stres olunmaması ve bu durumun zamana yayılı olarak tedavisi gerekmektedir.