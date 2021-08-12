Bade İşçil: O adamı sevmesem çocuk yapmazdım

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
'Ne olursa olsun çocuğumun babası'
Beş yıl önce boşandığı Malkoç Süalp’le, tatilde görüntülenen Bade İşçil, İstanbul’a döndü. Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu, çocukları Azur için eski eşiyle görüştüklerini söyleyip, “Ne olursa olsun çocuğumun babası, onun genini, soyadını taşıyor. Zaten o adamı sevmesem çocuk yapmazdım” dedi.
“Azur’a çaktırmamaya çalıştım. Doğayı çok seven biri olarak içim parçalandı. Zaman alacaktır iyileşmesi ama o alanlara sahip çıkmamız lazım. Küresel ısınma var, bu korkuları yaşayacağız.” (Sayit DURMAZ)
2
Suşi'ye veda
Ezgi Mola’nın, Tibet spaniel cinsi köpeği Suşi öldü. 14 yaşındaki Suşi’nin ardından ünlü oyuncu, duygusal bir video yayınladı. Hayvan sevgisiyle tanınan Mola’nın Bıdı ve Kuki isimli iki köpeği daha bulunuyor. Ünlü oyuncu, köpeklerinin portrelerini de dövme olarak yaptırmıştı.
3
Hayranlarını kırmadı
Usta oyuncu Kadir İnanır, önceki gün İstinyePark’da objektife takıldı. Öğle saatlerinde yakın arkadaşı, gazeteci Faik Çetiner ile birlikte alışveriş merkezine gelen İnanır, alışveriş merkezindeki kısa süren turunun ardından Markalar Sokağı’na çıktı. Aktör, daha sonra Masa restorana geçerek dostlarıyla güneşli havanın tadını çıkardı. Bu sırada yanına gelen hayranlarını da kırmayan İnanır, hatıra fotoğrafı isteklerini geri çevirmedi. Akşam saatlerine kadar dostlarıyla sohbet eden başarılı oyuncu daha sonra Çetiner ile birlikte alışveriş merkezinden ayrıldı.
4
Yıllar sonra ekrana dönüyor
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Ayşegül Yıldız, Nişantaşı City’s çıkışı objektife takıldı. Yıllar önce sunuculuk yapan Yıldız, önümüzdeki sezon ekranda olacağını söyledi. Muhabirlerin sorularını cevaplayan sunucu, “Gündüz kuşağı programını sunacağım. Hangi kanalda olacağımı şimdi söyleyemeyeceğim ama dört büyük kanaldan biri diyebilirim” dedi. Bu arada Tatlıses’ten boşandıktan sonra Bursa’ya yerleşen Yıldız, işleri nedeniyle İstanbul’a döndüğünü söyledi. ◊ Sayit DURMAZ
5
Sevenleriyle buluştu
Coşkun Sabah pandemi nedeniyle bir buçuk yıl ara vermek zorunda kaldığı sahneye, önceki gece Alaçatı Şerefe’de kavuştu.Ünlü şarkıcı, sahnede, düet yaptığı Canan Çal’a da yer verdi. İkili sahnede “Gönlümüz Kıymetlisi” adlı şarkıyı seslendirdi.Sabah, “Canan Çal çok başarılı bir ses. Alaçatı sahnemiz çok renkli geçti” dedi.
6
Moral verdi
Şarkıcı Öykü Gürman önceki gün Bodrum, Milas’taki yangının söndürülmesi için çalışan ekibe destek ve moral verdi. Konacık mevkiindeki çalışmalara da katılan Gürman, “Belki de sevenlerimin de desteği ve bağışları ile burada bir ormanı yaparız” dedi. Şarkıcı, yeşilin yeniden yerine konulması için üstüne düşen ne varsa yapacağını ve hayranlarının da buna destek vereceğini söyledi.
7
Kars’a gitti
Usta oyuncu Oya Başar’la rol aldığı “Plastik Aşklar” oyunuyla gündemde olan Begüm Birgören, Kars’a gitti. Ani Harabeleri önünde bir fotoğrafını paylaşan Birgören’e çok sayıda yorum ve beğeni yağdı. Ünlü oyuncu Özge Özder, fotoğrafın altına “Offf! Kardeşimin güzelliği der susarım! Prensesim…” yazdı.
8
Benim gibi bir ödlek bile aşı oldu!
Sahnelerin ünlü ismi Suzan Kardeş, üçüncü doz aşısını oldu. Bu anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kardeş, “Lütfen hepiniz aşı olun… Belki hastalık kolay bitmeyecek ama ölüm oranı azalacak, bulaşı azalacak. Aşıyı, benim kadar ödlek birisi bile oluyorsa, lütfen siz de olun bir an önce” dedi.
9
27 Ağustos’ta vizyonda
Vizyon tarihi pandemi nedeniyle ertelenen “Kilit”, kısıtlamaların kalkmasının ardından 27 Ağustos’ta sinema salonlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Adil Oğuz Valizade’nin yönetmen koltuğunda oturduğu polisiye filminde Mert Fırat cinayet masası başkomiserini, Melisa Aslı Pamuk da bir istihbarat ajanını canlandırıyor. “Kilit”in oyuncu kadrosunda Mustafa Alabora, Timur Acar ve Asuman Dabak da yer alıyor.
10
Kıraç'ın ‘Distopya’sı
Ünlü oyuncu Güven Kıraç, üçüncü kişisel resim sergisi “Distopya”yı sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor. 20’nin üzerinde akrilik eserden oluşan sergi, 21 Ağustos’ta Bodrum Marina Yacht Club bünyesinde yer alan meRQez Art Alternatif Sanat Mekânı’nda beğeniye sunulacak. Sergi, 7 Eylül tarihine kadar ziyarete açık olacak.
11
Diva'ya övgü dolu sözler
Gökhan Sezen, önceki akşam Bodrum Küfe Restaurant’da sahne aldı. Kendisini dinlemeye gelen misafirlerinin istek parçalarını kırmayarak okuyan sanatçı, Bülent Ersoy’un bir parçasını isteyen sevenine “Bülent Hanım’ın şarkılarını bir tek kendisi güzel okuyor. Benim çok hayranlıkla dinlediğim bir sanatçıdır” diyerek Diva’ya övgü dolu sözler söyledi. Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performans sergileyen Gökhan Sezen, konserini “Dünyadan Uzak” ile noktaladı.
12
Dedesinin hikayesi
Anjelika Akbar, kültür, sanat, müzik, sağlık, edebiyat ve iş dünyasından önemli isimleri programında ağırlamaya devam ediyor. Perşembe günleri TRT-2’de yayınlanan Anjelika Akbar ile Sesler’in bu haftaki konuğu, belgesel yapımcısı Savaş Karakaş oluyor. Dedesi Çanakkale Savaşı gazilerinden olan Karakaş, “Dedemin hikâyesini bulmak için yola çıktım ama kendi hikâyemi buldum. Çanakkale’de batıklara dalıyorum, onların sualtı belgesellerini yapıyorum. Savaşta çekilen acılar unutulmasın, savaşta gördükleri yoksulluklar bir ders olsun diye” dedi.