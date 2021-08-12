Bade İşçil: O adamı sevmesem çocuk yapmazdım

'Ne olursa olsun çocuğumun babası' Beş yıl önce boşandığı Malkoç Süalp’le, tatilde görüntülenen Bade İşçil, İstanbul’a döndü. Nişantaşı’nda görüntülenen oyuncu, çocukları Azur için eski eşiyle görüştüklerini söyleyip, “Ne olursa olsun çocuğumun babası, onun genini, soyadını taşıyor. Zaten o adamı sevmesem çocuk yapmazdım” dedi.



Kitapçı çıkışı objektife yansıyan İşçil, yangınlar nedeniyle tatilinin buruk geçtiğini anlattı:



“Azur’a çaktırmamaya çalıştım. Doğayı çok seven biri olarak içim parçalandı. Zaman alacaktır iyileşmesi ama o alanlara sahip çıkmamız lazım. Küresel ısınma var, bu korkuları yaşayacağız.” (Sayit DURMAZ)