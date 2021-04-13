'Arkadaşlar yapmayın!'

Onlar magazin dünyasının ünlü çocukları. Her biri gözümüzün önünde büyüdü... Ama babalarına öyle çok benziyorlar ki, kimin çocuğu olduklarını bilmesek bile onları tanırdık... İşte kopya çocuklar!
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1
ALİ ATAY - FİKRET ALİ
Ali Atay ile Hazal Kaya 5 yıllık birlikteliklerini 2019 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çiftin ilk bebekleri Fikret Ali de geçtiğimiz yıl dünyaya geldi. Fiko'nun babasına olan benzerliği caps'lere konu oldu.
2
Hazal Kaya, bu caps'i kendisi Instagram sayfasında da paylaşmıştı...
3
BURAK ÖZÇİVİT - KARAN
2017 yılında Çalıkuşu dizisindeki rol arkadaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturan Burak Özçivit, 2019 yılında baba oldu. Özçivit, oğlu ile fotoğrafını önceki gün Instagram sayfasında paylaştı. Karan'ın büyüdükçe babasına olan benzerliğinin de artması dikkat çekti.
4
EMRE ALTUĞ - UZAY
Şarkıcı - oyuncu Emre Altuğ'un Çağla Şıkel ile evliliğinden 2 oğlu var. Kuzey, annesine benzerken Uzay babasının kopyası.
5
SİNAN SERTER - DEMİR
Özlem Yıldız'ın 2005 yılında evlenip, 2013 yılında boşandığı Sinan Serter'den Demir adında bir oğlu var. 2007 yılında dünyaya gelen Demir'in babasına olan benzerliği dikkat çekici.
6
CEMAL HÜNAL - DOĞAN ATİLLA
Kariyeri boyunca sayısız dizi ve filmde rol almasına rağmen 'Issız Adam' filmi ile hatırlanan Cemal Hünal'ın 10 yaşında bir oğlu var. Doğan Atilla babasının kopyası...
7
ESER YENENLER - KUZEY
Oyuncu Eser Yenenler'in tescilli güzel Berfu Yenenler ile evliliğinden olan oğlu Kuzey de babasının kopyası. Anne Berfu Yenenler, Instagram sayfasında bu durumu sık sık ti'ye alıyor.
8
CEM YILMAZ - KEMAL
Komedyen Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden olan oğlu Kemal de annesinden çok babasına benziyor. Yılmaz, oğlu ile renkli fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor.
9
İBRAHİM TATLISES - ELİF ADA
İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada, annesinden neredeyse hiçbir şey almamış. 7 yaşındaki Elif Ada babasının adeta kopyası.
10
MUSTAFA SANDAL - YAMAN
Şarkıcı Mustafa Sandal'ın Emina Jahoviç ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Yaman ile benzerliği de dikkat çekici...
11
ALİŞAN - BURAK
Şarkıcı Alişan'ın Buse Varol ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Burak da annesine neredeyse hiç benzemiyor...Burak, kaşını gözünü babasından almış!
12
YAĞMUR ATACAN - SU
Sektör değiştirerek ekranlara veda eden Yağmur Atacan'ın Pınar Altuğ ile evliliğinden Su adında bir kızı var. Su'nun babasına olan benzerliği azımsanmayacak derecede...