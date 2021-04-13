Magazin Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 11:51 | 13 Nisan 2021 - 12:26

'Arkadaşlar yapmayın!'

Onlar magazin dünyasının ünlü çocukları. Her biri gözümüzün önünde büyüdü... Ama babalarına öyle çok benziyorlar ki, kimin çocuğu olduklarını bilmesek bile onları tanırdık... İşte kopya çocuklar!