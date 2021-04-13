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Magazin
Haber Giriş: 13 Nisan 2021 - 11:51 | 

'Arkadaşlar yapmayın!'

Onlar magazin dünyasının ünlü çocukları. Her biri gözümüzün önünde büyüdü... Ama babalarına öyle çok benziyorlar ki, kimin çocuğu olduklarını bilmesek bile onları tanırdık... İşte kopya çocuklar!

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1ALİ ATAY - FİKRET ALİ

ALİ ATAY - FİKRET ALİ

Ali Atay ile Hazal Kaya 5 yıllık birlikteliklerini 2019 yılında evlilikle taçlandırmıştı. Çiftin ilk bebekleri Fikret Ali de geçtiğimiz yıl dünyaya geldi. Fiko'nun babasına olan benzerliği caps'lere konu oldu.

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Hazal Kaya, bu caps'i kendisi Instagram sayfasında da paylaşmıştı...

3BURAK ÖZÇİVİT - KARAN

BURAK ÖZÇİVİT - KARAN

2017 yılında Çalıkuşu dizisindeki rol arkadaşı Fahriye Evcen ile nikah masasına oturan Burak Özçivit, 2019 yılında baba oldu. Özçivit, oğlu ile fotoğrafını önceki gün Instagram sayfasında paylaştı. Karan'ın büyüdükçe babasına olan benzerliğinin de artması dikkat çekti.

4EMRE ALTUĞ - UZAY

EMRE ALTUĞ - UZAY

Şarkıcı - oyuncu Emre Altuğ'un Çağla Şıkel ile evliliğinden 2 oğlu var. Kuzey, annesine benzerken Uzay babasının kopyası.

5SİNAN SERTER - DEMİR

SİNAN SERTER - DEMİR

Özlem Yıldız'ın 2005 yılında evlenip, 2013 yılında boşandığı Sinan Serter'den Demir adında bir oğlu var. 2007 yılında dünyaya gelen Demir'in babasına olan benzerliği dikkat çekici.

6CEMAL HÜNAL - DOĞAN ATİLLA

CEMAL HÜNAL - DOĞAN ATİLLA

Kariyeri boyunca sayısız dizi ve filmde rol almasına rağmen 'Issız Adam' filmi ile hatırlanan Cemal Hünal'ın 10 yaşında bir oğlu var. Doğan Atilla babasının kopyası...

7ESER YENENLER - KUZEY

ESER YENENLER - KUZEY

Oyuncu Eser Yenenler'in tescilli güzel Berfu Yenenler ile evliliğinden olan oğlu Kuzey de babasının kopyası. Anne Berfu Yenenler, Instagram sayfasında bu durumu sık sık ti'ye alıyor.

8CEM YILMAZ - KEMAL

CEM YILMAZ - KEMAL

Komedyen Cem Yılmaz'ın Ahu Yağtu ile evliliğinden olan oğlu Kemal de annesinden çok babasına benziyor. Yılmaz, oğlu ile renkli fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşıyor.

9İBRAHİM TATLISES - ELİF ADA

İBRAHİM TATLISES - ELİF ADA

İbrahim Tatlıses'in Ayşegül Yıldız ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Elif Ada, annesinden neredeyse hiçbir şey almamış. 7 yaşındaki Elif Ada babasının adeta kopyası.

10MUSTAFA SANDAL - YAMAN

MUSTAFA SANDAL - YAMAN

Şarkıcı Mustafa Sandal'ın Emina Jahoviç ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Yaman ile benzerliği de dikkat çekici...

11ALİŞAN - BURAK

ALİŞAN - BURAK

Şarkıcı Alişan'ın Buse Varol ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Burak da annesine neredeyse hiç benzemiyor...Burak, kaşını gözünü babasından almış!

12YAĞMUR ATACAN - SU

YAĞMUR ATACAN - SU

Sektör değiştirerek ekranlara veda eden Yağmur Atacan'ın Pınar Altuğ ile evliliğinden Su adında bir kızı var. Su'nun babasına olan benzerliği azımsanmayacak derecede...

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