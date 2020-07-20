Prenses böyle evlendi: Kraliçe hem tacını hem elbisesini ona verdi
İngiliz kraliyet ailesinden geçtiğimiz hafta kapalı kapılar ardında bir düğün töreni gerçekleşti. Kraliçe 2 Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew'nun, SarahFerguson ile evliliğinden dünyaya gelen 31 yaşındaki kızı Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, Windsbor Şatosu'nda kapalı kapılar ardında evlendi.
Backgrid UK, Mega
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SADECE ÇOK YAKIN AİLE ÜYELERİ
Daha önce 29 Mayıs'ta nikah, ardından da Kraliçe'nin Buckingham Sarayı'nda vereceği bir resepsiyonla hayatlarını birleştireceği açıklanan çift, koronavirüs pandemisi nedeniyle planlarını iptal etmişti. Herkes düğünün nerede yapılacağını merak ederken geçen hafta sonu Prenses Beatrice ile Mapelli Moozzi'nin kısıtlı sayıda aile üyesinin katıldığı bir törenle evlendiği duyuruldu.
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RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI
Kraliyet ailesinde 235 yıl sonra ilk kez görülen bu gizli evlilik ile ilgili görüntüler de basına servis edildi. Buckingam Sarayı'nın resmi Instagram hesabın The Royal Family'den, Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğün pozları paylaşıldı.
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KRALİÇE'NİN ELBİSESİ
Benjamin Wheeler'ın objektifini poz veren çiftin nikah sonrası fotoğraflarında en çok dikkat çeken ayrıntı Prense Beatrice'in gelinliği oldu. O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti. Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı. Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.
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BU TACI KRALİÇE KENDİ DÜĞÜNÜNDE TAKTI
Beatrie'in gelinlik tacı ise bir kez daha "Kraliçe'nin en sevdiği torunu mu?" sorularını akla getirdi. Queen Marry Fringe adlı bu tacı Kraliçe 2 Elizabeth kendi düğününde de duvağının üzerine takmıştı.
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BABASI FOTOĞRAFLARDA YER ALMIYOR
Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğün pozlarında dikkat çeken bir başka ayrıntı da babası Prens Andrew ve annesi Sarah Ferguson'ın hiçbirinde yer almamasıydı. Basına servis edilen pozlarda Kraliçe ve eşi Prens Philip yer alıyor. Ama Beatrice'in anne ve babası ise görülmüyor. Bu durum Prens Andrew'nun adının karıştığı skandalların düğünü gölgelemesine karşı bir önlem olarak yorumlandı.