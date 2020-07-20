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Hürriyet
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Haber Giriş: 20 Temmuz 2020 - 09:30,

Prenses böyle evlendi: Kraliçe hem tacını hem elbisesini ona verdi

İngiliz kraliyet ailesinden geçtiğimiz hafta kapalı kapılar ardında bir düğün töreni gerçekleşti. Kraliçe 2 Elizabeth'in ortanca oğlu Andrew'nun, SarahFerguson ile evliliğinden dünyaya gelen 31 yaşındaki kızı Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi, Windsbor Şatosu'nda kapalı kapılar ardında evlendi.

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1SADECE ÇOK YAKIN AİLE ÜYELERİ
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SADECE ÇOK YAKIN AİLE ÜYELERİ

Daha önce 29 Mayıs'ta nikah, ardından da Kraliçe'nin Buckingham Sarayı'nda vereceği bir resepsiyonla hayatlarını birleştireceği açıklanan çift, koronavirüs pandemisi nedeniyle planlarını iptal etmişti. Herkes düğünün nerede yapılacağını merak ederken geçen hafta sonu Prenses Beatrice ile Mapelli Moozzi'nin kısıtlı sayıda aile üyesinin katıldığı bir törenle evlendiği duyuruldu. 

2RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI
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RESMİ HESAPTAN PAYLAŞILDI

Kraliyet ailesinde 235 yıl sonra ilk kez görülen bu gizli evlilik ile ilgili görüntüler de basına servis edildi. Buckingam Sarayı'nın resmi Instagram hesabın The Royal Family'den, Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğün pozları paylaşıldı.

3KRALİÇENİN ELBİSESİ
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KRALİÇE'NİN ELBİSESİ

Benjamin Wheeler'ın objektifini poz veren çiftin nikah sonrası fotoğraflarında en çok dikkat çeken ayrıntı Prense Beatrice'in gelinliği oldu. O gelinlik tam 53 yıl önce Kraliçe 2. Elizabeth tarafından önce parlamento açılışında ardından da çeşitli özel gecelerde giyilmişti. Kraliçe'nin elbisesi Beatrice için modifiye edildi ve kol kısmına eklemeler yapıldı. Bu vintaj gelinlik, bir dönem İngiliz kraliyet ailesinin kadın üyeleri için yaptığı tasarımlarla tanınan Norman Hartnell'ın imzasını taşıyor.

4BU TACI KRALİÇE KENDİ DÜĞÜNÜNDE TAKTI
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BU TACI KRALİÇE KENDİ DÜĞÜNÜNDE TAKTI

Beatrie'in gelinlik tacı ise bir kez daha "Kraliçe'nin en sevdiği torunu mu?" sorularını akla getirdi. Queen Marry Fringe adlı bu tacı Kraliçe 2 Elizabeth kendi düğününde de duvağının üzerine takmıştı.

5BABASI FOTOĞRAFLARDA YER ALMIYOR
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BABASI FOTOĞRAFLARDA YER ALMIYOR

Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğün pozlarında dikkat çeken bir başka ayrıntı da babası Prens Andrew ve annesi Sarah Ferguson'ın hiçbirinde yer almamasıydı. Basına servis edilen pozlarda Kraliçe ve eşi Prens Philip yer alıyor. Ama Beatrice'in anne ve babası ise görülmüyor. Bu durum Prens Andrew'nun adının karıştığı skandalların düğünü gölgelemesine karşı bir önlem olarak yorumlandı. 

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