Baba oğul arasına konaklar girdi... İbrahim Tatlıses: Oğlum Ahmet beni tehdit ediyor!

İbrahim Tatlıses ifadesinde şunları söyledi:



“Benim Bitez’de Tatlıses Konakları’nda 21 adet dairem var. Bunlardan 20 tanesini bulduğum bir müşteriye satacaktım. Ancak öz oğlum Ahmet Salim Tatlıses daireleri kendisinin satacağını ve bu işe beni karıştırmayacağını söylüyormuş. Benim Tatlıses Konakları’na gelmeme de engel olarak 18 Haziran’da ‘O buraya bir gelsin hele görüşürüz, ben burada onu bekliyorum’ şeklinde tehditvari konuşmuş. Bu konuşmaları Şule ismindeki genel müdürüm bana aktardı."