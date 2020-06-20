Baba oğul arasına konaklar girdi... İbrahim Tatlıses: Oğlum Ahmet beni tehdit ediyor!
İbrahim Tatlıses, kendisini tehdit ettiği iddiasıyla oğlu Ahmet Tatlıses’ten şikâyetçi oldu. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde önceki gün ifade veren sanatçı, kendisine ait 20 dairenin satışından dolayı oğluyla anlaşmazlık yaşadıklarını ve bu nedenle tehdit edildiğini söyledi.
“Benim Bitez’de Tatlıses Konakları’nda 21 adet dairem var. Bunlardan 20 tanesini bulduğum bir müşteriye satacaktım. Ancak öz oğlum Ahmet Salim Tatlıses daireleri kendisinin satacağını ve bu işe beni karıştırmayacağını söylüyormuş. Benim Tatlıses Konakları’na gelmeme de engel olarak 18 Haziran’da ‘O buraya bir gelsin hele görüşürüz, ben burada onu bekliyorum’ şeklinde tehditvari konuşmuş. Bu konuşmaları Şule ismindeki genel müdürüm bana aktardı."
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"Ahmet Salim Tatlıses şu anda benim dairelerimin olduğu bu konutlarda yaşamaktadır. Burada önceden sattığı bir dairede geçici olarak bulunmaktadır. Özetle, beni mülkiyetimdeki daireleri benim satmamam ve kendisinin satması konusunda beni tehdit etmektedir."
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" Hatta benim bulduğum müşterileri kendisinin bulduğu müşterilere telefonla aratmış, ‘Siz buraya boşuna heveslenmeyin, burayı biz satın alacağız, geri adım da atmıyoruz’ şeklinde konuşmalar olmuş. Mülklerimle ilgili kararlarıma engel olmaya çalışan ve beni gıyabımda tehdit ederek bulduğum müşterilerimi de tehdit eden Ahmet Salim Tatlıses’ten şikayetçiyim. Ateşli silahı olup olmadığını görmedim, ancak olabilir diye düşünüyorum.”
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El salladı
İbrahim Tatlıses’in şikayeti üzerine karakola getirilen Ahmet Tatlıses, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Çıkışta aracına binen Tatlıses soruları yanıtlamadı, objektiflere el sallayarak uzaklaştı. Basın mensuplarının kapıda beklediğini öğrenen İbrahim Tatlıses ise arka kapıdan çıkış yaptı. ( Ali KESER)
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Tehdit etmedim
Ahmet Tatlıses kendini şöyle savundu: “Kendisi (İbrahim Tatlıses) bu taşınmazları satma niyetindedir. Kimlere ve kaç paraya satacağı konusunda birkaç kez konuştuk, ancak son karar kendisinindir. Kesinlikle baskı kurmadım ve tehdit etmedim."
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"Ben bu sitedeki evlerin aile olan kişilere satılmasını ve oradaki düzenin bozulmamasını istedim. Bu sitede daha önce mülk sattığımız kişiler siteyi oldukça güzelleştirdiler ve orada bir aile ortamı oluşturdular. Bu kişiler de babamın ev satacağını duydukları için evleri kendileri almak niyetindeydi. Babamı ya da onun gönderdiği kişileri tehdit etmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum.”