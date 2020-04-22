'Ayrımcılık yapıyorsunuz' mesajı Pelin Akil'i çıldırttı

"İKİSİ İÇİN DE CANIMI VERİRİM" Onların dünyaya gelmesi için neler yaşadığımı bir ben, bir Allah biliyor. Bir de yanımdakiler ve çevremdekiler... İkisi için de canımı veririm. Çok etkilendim ben. Belki o an öyle denk gelmiştir, Alin'i çektikten sonra öyle denk gelmiştir ve daha sonra aynı şeyi Lina'ya yapmışımdır ama ayırmak gibi bir şey söz konusu olamaz.