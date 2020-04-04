Ayrılık kısa sürdü... Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç barıştı!

Oğuzhan Koç 8 yıl birlikte olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı Zeynep Koçak’tan 2014’te ayrılmış, hiç vakit kaybetmeden Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başlamıştı.
2
Yakınlarının “nikah masasına oturacaklar” dediği sevgililer ekim 2019’da da ilişkinin bittiğini duyurmuştu. Ne var ki, ayrılık uzun sürmedi.
3
Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çifti ortak dostları sayesinde barıştılar. Posta'da yer alan habere göre, sosyal medyada da birbirlerini yeniden takibe alan sevgililer karantina günlerini birlikte geçiriyor.