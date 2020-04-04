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Haber Giriş: 04 Nisan 2020 - 08:57, /

Ayrılık kısa sürdü... Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç barıştı!

3,5 yıllık birlikteliklerini ani bir karar ile sonlandıran Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çifti ortak dostları sayesinde yeniden barıştı.

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Oğuzhan Koç 8 yıl birlikte olduğu ve evlilik hazırlığı yaptığı Zeynep Koçak’tan 2014’te ayrılmış, hiç vakit kaybetmeden Yağmur Tanrısevsin ile aşk yaşamaya başlamıştı.

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Yakınlarının “nikah masasına oturacaklar” dediği sevgililer ekim 2019’da da ilişkinin bittiğini duyurmuştu. Ne var ki, ayrılık uzun sürmedi.

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Yağmur Tanrısevsin ve Oğuzhan Koç çifti ortak dostları sayesinde barıştılar. Posta'da yer alan habere göre, sosyal medyada da birbirlerini yeniden takibe alan sevgililer karantina günlerini birlikte geçiriyor.

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