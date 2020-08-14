Aynur Aydın’dan itiraf: “Çok ihanete uğradım”

Bugünlerde çıkaracağı kliple genellikle de son dönemlerde sosyal medya paylaşımları ile gündeme oturan şarkıcı Aynur Aydın hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. Müzik sektörünün kendisinde daha esnek olmayı ve kaderci olmayı öğrettiğini söyleyen Aydın, hayatında çok defa ihanete uğradığını itiraf etti.
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1
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Sosyal medyayı biraz daha deşarj olabileceği ve günlük tutabileceği yer olarak gördüğünü söyleyen Aynur Aydın çok konuşulan sütyen konusu için, “Beni dinleyenlerin bir gün beni anlayacağına eminim. Zaman zaman yanlış anlamalar mutlaka olacaktır.” dedi. Reddedilme sorusuna ise “Hoşlandığım kişi gaymiş” yanıtını verdi.
2
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* Neler öğretti sana müzik piyasası?
Daha esnek olmayı öğretti. Almanya’da her şey daha disiplinli ve zamanında işliyordu. Daha esnek olmayı ve kadere bırakmayı öğretti.
3
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* Twitter’da farklı bir Aynur Aydın var. Twitter, kendini ifade ettiğin bir mecra mı?
Ben ilk Türkiye’ye geldiğimde çalıştığım yer “Sana bir twitter hesabı açmamız lazım.” dedi. Ondan sonra ilk başta saçma sapan şeyler yazdım. Fırça yedikten sonra işim dışında bir şey paylaşmadım. Bir ara beni rahat bıraktılar. Orayı biraz daha deşarj olabileceğim ve günlük tutabileceğim bir yer olarak kullanmaya başladım.
4
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“Alkol bile kullanmam”
* Rahat bir görüntü var orada. Rahat olmak bir özgüven getiriyor ama mutluluk getiriyor mu?
Ben mutlu olmasam asla paylaşmam. Ben hayatımda da öyleyim. Mutlu olmadığım hiçbir şeyi yapmam. Onların bana yazdıkları da beni mutlu ediyor. “Abla ya yine mi? Bana torbacının adını ver.” dediklerinde bir gülme geliyor. Çünkü ben alkol bile kullanmam.
5
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* Sütyen konusu için “Erkeğin kravat takması neden bu kadar dikkat çekmiyor. Ben burada kadının obje olmasından rahatsızım ve buna dikkat çektim.” dedin. Anlaşılmadığın için rahatsız oldun mu yoksa “Ben ne yapıyorum ya?” dedin mi?
Beni dinleyenlerin bir gün beni anlayacağına eminim. Zaman zaman yanlış anlamalar mutlaka olacaktır.
6
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*Ama bununla eğlenen de çok oldu. Tabii ki bu konuya destek verende çok oldu. Röportajlarda sorulduğu zaman cevap veriyorum ve sürekli bunu konuşuyormuşum gibi gözüküyor. Ama soran sizlersiniz.
* Hayatında tüketmediğin şarkı var mı? Bu ara Charlie Puth’un Girlfriend şarkısına taktık ve tüm yaz boyunca dinledik. Aynı zamanda İbrahim Tatlıses’in Akdeniz Akşamları şarkısı da dinlediklerimizin arasında.
7
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* Tüketmenin derecesi nedir? Bir daha asla dinleyememek mi?
Hayır ama bıkabiliyorum bir yerde. Ben sevdiğim bir şeyi çabuk tüketirim çünkü. Bir şarkıyı beş günde yüz kere dinleyebilirim. Şu an hayatımda en aktüel sevgi Bihter. Onunla bile eve girince coşkulu bir şekilde geçirdiğim beş dakikam var.
8
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“Sıla o ivmeyi devam ettiremedi”
* “Arkadaş çok iyi şarkı yapıyordu ama son zamanlarda o ivmeyi devam ettiremedi.” dediğin bir kişi var mı? Bir dönem çok çok iyi şarkılar yaptığı için Sıla diyebilirim. Ama son şarkısını da çok sevdim.
* Hayatın en sinirli kişi kim? Babam.
* En saf? Ben.
9
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* En sorumsuz? Kurtuluş.
* En şaşırtan? Sanırım hayatıma kısa süreli olarak giren ve çıkan insanlar.
* En kıskanç? Yine kısa vadeli olarak hayatıma girenler.
* En son en çok istediğin şey neydi? Kadıköy’de bir lahmacuncu var orada yemek yemek istedim.
* En son en çok neye şaşırdın? Şaşırdığıma şaşırdım. Çünkü beni hiçbir şey şaşırtmıyor artık.
* En son en çok neyi yanlış anladın? Ben her şeyi yanlış anlarım özellikle Türkçe ise.
10
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“Biraz daha büyüdüğünde onunla tekrar yan yana geleceğiz. “
* Onu nasıl sevdiğini anlatır mısın? Tabii ki insanın hayatında pek çok sevdiği var. Ama değer verip hayatımda olmayan biri için söyleyeyim. Biraz daha büyüdüğünde onunla tekrar yan yana geleceğiz.
* Çok derin bir cevap geldi burada. Anlayacak mı bunu izlediğinde? Bilemiyorum.
11
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“İlk adımı ben attım ama sonrasında gay olduğunu öğrendim.”
* Hiç reddedildin mi?
Evet ama çok eğlenceli bir şekilde reddedildim. Çünkü hoşlandığım kişinin tercihleri farklıymış ve ben bunu bilmiyordum. O dönem çok hoşlanıyordum, sürekli beni çiziyordu ve çok romantik anlar yaşadığımızı düşünüyordum. Onun çekingen olduğunu düşündüğüm için ilk adımı ben attım ama sonrasında gay olduğunu öğrendim.
12
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“İhanete uğradığım pek çok dönem oldu”
*Twitter bölümümüze geçelim. Seninle alakalı 5 tweet seçtim. Kırmızı olanla başlayalım. “Neyim ben ihanet makinesi filan mı?” Bu tweet öylesine mi atıldı? Hayatımda ihanete uğradığım pek çok dönem oldu.
* “Her kadının hayatında mutlaka bir erkek Eyşan vardır.” Evet, kesinlikle.
13
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* Dünyanı değiştirmeyi düşündü mü? Seni sen olduğun için seçebilecek bir dünya içerisine atmak istedin mi kendini? Günlük hayatımda hiçbir zaman Aynur Aydın olarak davranmıyorum. Benim mesleğimin artılarından faydalanmak isteyen çok sayıda insan var. Statü, şöhret ve para gibi şeyleri tercih edenler beni çok üzüyor.
* “Çoğu kişi öyle biliyor ama doğrusu …………… .” İlk albümüm 20.000 sattı.
14
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* Bir tweet paylaşacağım. “Aklıma aniden her şeyin en iyisine layık olduğum geldi.” Böyle hissediyor musun gerçekten?
Yurt dışında çalıştığım yapımcı bana klip çekimi için çok güzel kıyafetler satın almıştı. Ben ise kenarda mutsuz mutsuz oturuyorum. “Aynur kendini bunlara layık görmüyor musun? O yüzden mi böyle oturuyorsun.” dedi. Sanırım evet, dedim. İçine girdiğim yaşam stili çok farklı bir boyuttaydı. O bana “Sen her şeyin en iyisine layıksın. Bunu unutma.” dedi ve dünyam değişti.
15
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* Projelerinle ilgili neler söylemek istersin? Bir dizi var ona başlıyorum. Bunun yanı sıra bir programa da başlama ihtimalim var. Başka meslektaşlarımla birlikte şarkı hazırlığı yapıyorum. Almanya’da bir programa katılacağım. Akışa bıraktım her şeyi. Evrende benim tarafımda, her şey belli bir düzene girdi.
Ben çok keyif aldım. Merak ettiklerimin karşılığını aldım bir program oldu. Çok teşekkür ederim.