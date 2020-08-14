Aynur Aydın’dan itiraf: “Çok ihanete uğradım”

* En sorumsuz?

Kurtuluş.



* En şaşırtan?

Sanırım hayatıma kısa süreli olarak giren ve çıkan insanlar.



* En kıskanç?

Yine kısa vadeli olarak hayatıma girenler.



* En son en çok istediğin şey neydi?

Kadıköy’de bir lahmacuncu var orada yemek yemek istedim.



* En son en çok neye şaşırdın?

Şaşırdığıma şaşırdım. Çünkü beni hiçbir şey şaşırtmıyor artık.



* En son en çok neyi yanlış anladın?

Ben her şeyi yanlış anlarım özellikle Türkçe ise.